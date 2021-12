Sanofi acquisisce la biotech austriaca Origimm per sviluppare un vaccino contro l’acne

L’operazione rientra nell’obiettivo del colosso farmaceutico francese di combattere tale patologia attraverso l’immunoterapia a base di vaccini. Non sono stati rivelati i termini finanziari dell'accordo

Sanofi ha annunciato un accordo per l’acquisizione del gruppo austriaco Origimm Biotechnology. L’operazione rientra nell’obiettivo del colosso farmaceutico francese di combattere l’acne con l’immunoterapia a base di vaccini. Origimm biotechnology, infatti, come riporta una nota, è una società specializzata nella scoperta di componenti e antigeni virulenti del microbioma cutaneo da batteri che causano malattie della pelle, come l’acne. L’accordo dovrebbe essere concluso nel mese di dicembre. Al momento non sono stati diffusi i dettagli finanziari dell’operazione.

L’operazione

“L’acquisizione di Origimm amplia ulteriormente la nostra pipeline di ricerca e sviluppo di vaccini, con un primo vaccino candidato contro l’acne, un’elevata necessità medica per milioni di adolescenti e adulti”, ha dichiarato Thomas Triomphe, vicepresidente esecutivo e capo globale di Sanofi Pasteur.

I disturbi della patologia

L’acne è una condizione diffusa e stigmatizzante per milioni di persone in tutto il mondo, causando un notevole carico psicologico per gli adolescenti ma anche per gli adulti – oltre il 10% di loro soffre ancora di acne dopo i 50 anni. Il batterio Cutibacterium acnes svolge un ruolo centrale nello sviluppo di malattie da moderate a gravi. acne. Non esiste oggi un trattamento soddisfacente contro l’acne che combini un’elevata efficacia e una sicurezza accettabile.

“Non vediamo l’ora di unire la nostra esperienza e i nostri punti di forza per continuare a sviluppare soluzioni innovative per la prevenzione e il trattamento delle malattie associate al microbioma cutaneo, come l’acne comune”, afferma Sanya Selak, PhD, fondatore e Ceo/Cso di Origimm. “Insieme a un partner così forte come Sanofi, ci impegneremo a creare un cambiamento di paradigma nel trattamento delle malattie della pelle e di molti altri disturbi e infezioni associati al microbioma, per i quali le attuali soluzioni mediche sono inadeguate”.

La strategia di Sanofi

A settembre, Sanofi ha abbandonato i suoi piani per il proprio vaccino Covid-19 a base di mRNA a causa del dominio ottenuto da BioNTech-Pfizer e Moderna nell’utilizzo della tecnologia per combattere la pandemia, secondo quanto riporta un’analisi di Reuters.

Il gruppo si concentrerà invece sugli sforzi con il partner britannico GlaxoSmithKline (Gsk) per portare sul mercato un altro candidato vaccino contro il Covid-19, basato sull’approccio più convenzionale a base di proteine, dove sono in corso sperimentazioni di massa.

Si punta sull’mRNA

All’inizio di quest’anno, Sanofi ha dichiarato che avrebbe acquistato due biotecnologie statunitensi, Kadmon Holdings e Translate Bio, rispettivamente per 1,9 e 3,2 miliardi di dollari. Quest’ultima operazione ha consentito a Sanofi di acquisire un significativo know-how nel campo della tecnologia dell’mRNA che il gruppo dovrebbe utilizzare nella maggior parte dei suoi candidati al vaccino. “Dei 10 nuovi vaccini candidati previsti per entrare nella clinica entro il 2025, sei utilizzeranno le tecnologie dell’mRNA per colpire malattie con elevati bisogni insoddisfatti e carico di malattie come la clamidia e l’acne”, ha affermato la società.