Intercept Italia: Livio Di Lecce è il nuovo direttore medico

Dopo diverse esperienze nel settore farmaceutico in Italia e all’estero, approda nell’azienda specializzata in malattie epatiche

Livio Di Lecce è il nuovo direttore medico di Intercept Italia. Dopo diverse esperienze italiane ed internazionali tra clinical operations e medical affairs maturate in aziende di rilievo quali Bristol-Meyers Squibb, Daiichi-Sankyo Italia e UCB (sia Italia che Europa), Di Lecce entra in Intercept Italia riportando al VP, Head of Medical Affairs International Region e siedendo nel leadership team dell’affiliata italiana guidata da Barbara Marini.

L’esperienza

“Siamo lieti della decisione del dottor Di Lecce di entrare a far parte del Team – commenta Barbara Marini, amministratore delegato di Intercept Italia – certi che l’esperienza di Livio maturata sia in ambito nazionale che internazionale nel medical affairs daranno un ulteriore impulso al contributo dell’Italia in un’area critica come quella delle malattie epatiche, ed alla crescita di Intercept Pharmaceuticals”.

Le priorità

Coordinando la Direzione medica di Intercept Italia, Di Lecce avrà il compito di rafforzare la partnership con i clinici e stakeholder di riferimento, nonchè aumentare la collaborazione con centri di ricerca italiani, oltre a dare valore aggiunto per le prospettive che la ricerca e sviluppo di Intercept sta tracciando per il futuro.

“Sono felice di aver accettato questa nuova sfida professionale – dichiara Di Lecce – . Desidero trasmettere a tutto il Team il mio entusiasmo e condividere l’esperienza maturata in anni di attività italiana ed internazionale, assicurando il massimo impegno per favorire l’innovazione terapeutica in un area di grande importanza come quella delle malattie croniche epatiche non virali”.