La Cdmo chiede più incentivi e meno burocrazia per mantenere la leadership

Nello studio realizzato in collaborazione tra Prometeia e il gruppo Cdmo-Farmindustria, le imprese chiedono una stretta collaborazione con il settore pubblico per rimanere competitive in Europa e proseguire il percorso di crescita

L’outsourcing sta diventando la norma e sempre più aziende farmaceutiche e biotecnologiche fanno ricorso a fornitori di servizi esterni per la ricerca, lo sviluppo e la produzione della propria pipeline e del proprio portfolio prodotti. La fotografia del settore arriva dalla sesta edizione dello studio Prometeia realizzato in collaborazione con il gruppo di Cdmo di Farmindustria che rappresenta la gran parte delle aziende del Contract Development and Manufacturing (produzione conto terzi). Per aumentare l’attrattività del settore in Italia, le imprese intervistate nella ricerca puntano soprattutto sull’aumento dell’efficienza delle produzioni (67%) e flessibilità (57%), sull’ampliamento e integrazione della capacità produttiva (57%), sull’aumento degli standard qualitativi degli impianti (52%).

Partnership pubblico-privato

Rimane strategica una solida partnership tra pubblico e privato, in vista di cambiamenti sempre più rapidi della domanda ai quali deve corrispondere un’offerta di salute altrettanto veloce. Per questo motivo, la maggior parte delle imprese (76%) chiede di snellire le procedure burocratiche e i processi autorizzativi e, nello stesso tempo, di aumentare gli incentivi agli investimenti esistenti. Ampliare lo spettro di nuovi aiuti al settore, poi, potrebbe consolidare il lavoro fatto finora che ha portato grandi risultati nei Cdmo. È fondamentale per il comparto poter contare su un quadro regolatorio stabile e chiaro, con processi decisionali della pubblica amministrazione nel pieno rispetto di standard internazionali di qualità e sicurezza, ma più veloci e adatti all’innovazione e alle nuove tecnologie, al fine di aumentare l’attrattività degli investimenti in Italia e in Europa.

Lo studio Prometeia

Spicca il ruolo dell’Italia nel contesto europeo e internazionale. Il presidente del gruppo di Cdmo di Farmindustria, Giorgio Bruno, spiega: “Ancora una volta l’Italia ha confermato la propria leadership nel settore europeo. Il nostro Cdmo vale più di 2,3 miliardi e pesa per il 23% del totale continentale (9,9 miliardi), sorpassando in termini di fatturato sia la Germania (2,1 miliardi) sia la Francia (1,9 miliardi)”. Grazie alla consolidata tradizione manifatturiera italiana, il settore del Cdmo dagli anni Novanta a oggi ha registrato una crescita costante. Investimenti per lo sviluppo in produzioni a maggiore complessità e valore aggiunto hanno sostenuto l’implementazione delle vendite estere e il rafforzamento della filiera interna.

2020 anno di crescita

Il 2020 è stato un anno positivo per la produzione conto terzi e, a differenza della performance dell’industria manifatturiera nazionale (-9,4%), si è registrata una crescita del 18,8% con un ulteriore +5,8% è previsto per il 2021. Le imprese del Cdmo farmaceutico sono cresciute complessivamente del 9,1% nel 2019, triplicando l’incremento del settore manifatturiero high-tech (+3,3%). Anche se si guarda al lungo periodo, la produzione farmaceutica conto terzi ha avuto una crescita cumulata del 63% dal 2011 al 2019, mentre il settore ad elevata intensità tecnologica del 15,7%. Sottolinea ancora il presidente Giorgio Bruno: “Nell’anno della pandemia si sono affermate soprattutto le produzioni di iniettabili (in aumento del 34%), previste in crescita anche quest’anno (+4%), oltre a quelle a elevata tecnologia e biologiche (+11% nel 2020 e +13% nel 2021). Stabili le produzioni non iniettabili a +4% sia lo scorso anno sia quello in corso”.

Il Cdmo italiano si colloca tra i primi posti in Ue anche per numero di addetti, con un totale di 11.500 persone, preceduto soltanto dalla Germania (12.629). “Un trend destinato a crescere, grazie alla pressione della domanda che ha un impatto positivo sull’occupazione: se nel 2020 gli addetti sono aumentati del 9%, nel 2021 cresceranno del 10% rispetto all’anno precedente”, continua Bruno.

Gli asset dello sviluppo dei Cdmo

I due assi portanti di questa crescita sostenuta sono l’export e un’elevata propensione all’investimento. Il fatturato esportato è più che raddoppiato nell’ultimo decennio (+153%) a fronte di una crescita molto più contenuta del mercato interno (18,6%). La quota di produzione diretta oltre i confini nazionali è così salita dal 57% del 2010 a livelli prossimi al 75% nel biennio 2020-2021. Un grande contributo deriva dalle vendite dirette ai mercati avanzati, quali gli Stati Uniti, che nel 2021 rappresenteranno il 30% dell’export complessivo del comparto, i paesi dell’Ue (35%) e Giappone (4%). Più contenute quelle interne che si fermano al 4% nel 2020 e sono stimate in calo del 3% quest’anno. Gli investimenti hanno avuto un ruolo fondamentale nella crescita, permettendo ai Cdmo in Italia di acquisire e mantenere una leadership internazionale. Nel 2021, il rapporto tra investimenti e fatturato, stimato da Prometeia, è del 20,1%, con un’incidenza quasi tripla rispetto alla media manifatturiera e in crescita di sei punti percentuali rispetto al 2020 e di sette punti dal 2019. Negli ultimi due anni, la crescita cumulata degli investimenti supererà l’80%, anche grazie alle risorse in arrivo dal Pnrr. Oltre la metà dell’afflusso di denaro sarà convogliato sulle linee produttive, il motore del settore, ma anche su nuove linee e impianti per consolidare la capacità produttiva. Tanti saranno gli investimenti anche nella digitalizzazione degli impianti, nel miglioramento dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, come la gestione dei rifiuti, la protezione di aria e clima.

Le sfide future

Se finora le performance della produzione farmaceutica conto terzi è stata brillante non si può, però, sottovalutare la competizione internazionale che spinge ad accogliere sempre nuove sfide. La pandemia Covid-19 ha messo in evidenza come la base industriale farmaceutica sia strategica per affrontare con tempestività le esigenze mutevoli del mercato e rendere i sistemi sanitari sempre più flessibili. Per la maggior parte delle imprese aderenti al gruppo Cdmo di Farmindustria (80%) la crescita degli investimenti in Europa aprirebbe nuove opportunità sul fronte dell’innovazione, soprattutto per le produzioni iniettabili e biologiche e per i vaccini Covid. Per quattro imprese su cinque (81%) l’innovazione di processo riguarda principalmente le linee produttive, ma anche ambiti quali impiantistica e packaging. Infine, per tre aziende su quattro (76%) ci sono nuove opportunità di mercato, soprattutto all’estero, in particolare in Ue, Stati Uniti e Russia.

Lo studio CDMO PrometeiaFarmindustria 2021