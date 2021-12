di Redazione online

Leadership e gestione delle risorse in modalità ibrida

Virtual Training, 2 e 9 febbraio 2022, 09.30 – 12.30

Introduzione

Gli impatti della pandemia sull’organizzazione del lavoro sono destinati a durare nel tempo e sicuramente lo smart work costituirà anche nei prossimi anni una modalità chiave rispetto alla quale ripensare i processi, la cultura e le relazioni tra i ruoli in azienda.

Il corso intende fornire a tutti coloro che si trovano a gestire e coordinare team di lavoro da remoto una metodologia strutturata che consenta di stimolare all’agire, ingaggiare e sostenere a distanza le risorse coinvolte. Un focus specifico sarà dedicato al tema dell’intelligenza emotiva in una modalità ibrida di gestione delle risorse umane che comporta la capacità di leggere e interpretare le emozioni delle persone attraverso una telecamera.

A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto a tutti coloro che gestiscono o coordinano team nell’industria healthcare, nelle società di servizi e nelle pubbliche amministrazioni sanitarie.

Requisiti d’accesso

Il corso è base, aperto a tutti e non richiede una conoscenza pregressa degli argomenti. La docente si avvarrà di simulazioni e role play per facilitare l’ingaggio e l’apprendimento dei partecipanti.

Che cosa imparerai

Partecipando al training acquisirai strumenti semplici ed immediati, che ti permetteranno di:

Acquisire competenze trasversali e di delega

trasversali e di delega Creare senso di condivisione e di appartenenza al team

al team Dare feedback a distanza, migliorando la fiducia e il clima nel team

Mettere a fuoco l’obiettivo di una riunione

l’obiettivo di una riunione Stimolare il team e prendere decisioni efficaci

Programma

Valutare risorse e competenze

Monitorare i processi

Ingaggiare le risorse da remoto

L’intelligenza emotiva nell’ascolto empatico

Decidere cosa e quanto delegare

Migliorare le capacità decisionali dei collaboratori

Cos’è il Feedback e gli obiettivi

Come adattare il feedback alla “distanza”

Scegliere il feedback giusto al momento giusto

Creare un metodo condiviso per la gestione delle webcall

Coinvolgere, supportare e motivare il team a distanza

Docenti

Cristiana Molinaro, Partner Avalore, Senior Trainer e Business Coach.

Consulente, Coach ICF e Trainer secondo il metodo FUTURE, ha una sviluppata capacità di comprendere le situazioni che agevolano la crescita dei singoli e dei team e di sperimentare strumenti in grado di portare valore a persone e organizzazioni in termini di benessere, efficienza e risultato. Al suo attivo ha più di 3000 ore di coaching erogate in contesti aziendali.

