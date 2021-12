Monitorare il sistema immunitario per valutare la risposta alle terapie

Cresce il consenso scientifico sulla necessità di tenere sotto controllo le reazioni immunitarie ricorrendo a citometria a flusso e biomarker ad hoc per ogni patologia *IN COLLABORAZIONE CON BECTON DICKINSON E INRETE

Il monitoraggio del sistema immunitario permette al medico di prevenire eventuali effetti collaterali delle terapie ma anche di conoscere in maniera precoce quale sarà la risposta al trattamento. Obiettivo finale è l’identificazione del percorso di cura giusto per il paziente giusto, aprendo la strada a un laboratorio e a una medicina di precisione basati sul contributo multidisciplinare di medici, biologi e operatori.

Un documento di consenso

Cresce sul tema il consenso nel mondo scientifico, come testimonia il documento “Applicazione del monitoraggio immunologico. Focus sulle patologie autoimmuni e prospettive di sviluppo” realizzato con il contributo incondizionato di Becton Dickinson e il patrocinio di Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi), Società italiana di Neurologia (Sin), Società Italiana di Nefrologia (Sin Reni), Italian Society for cytometric cell analysis (Iscca). Al documento ha lavorato un board multidisciplinare di clinici di cui fa parte Bruno Brando, direttore Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Legnano. “L’uso degli anticorpi monoclonali in terapia – spiega lo specialista – ci offre la possibilità quasi unica di identificare chiaramente il bersaglio cellulare e di verificare il corretto meccanismo d’azione del farmaco. Il monitoraggio immunologico di laboratorio permette un uso razionale di questi potenti agenti e consente di calibrare in modo ragionato le terapie, massimizzandone l’efficacia e riducendo il rischio di effetti indesiderati.”

Le aree terapeutiche più investite

Il tema (e il conseguente documento di consenso) è stato al centro di un dibattito tra clinici e ricercatori, organizzato da Inrete con la collaborazione di Becton Dickinson. In particolare, gli interventi si sono focalizzati sulla reazione del sistema immunitario in rapporto all’uso di farmaci biologici, sempre più impiegati per combattere patologie oncoematologiche e autoimmuni in neurologia, reumatologia e nefrologia. Risultati importanti il cui successo passa anche attraverso l’interazione tra clinici e biologi, ricercatori e tecnici di laboratorio che, insieme, svolgono un’attività fondamentale.

L’uso dei biomarcatori

Di grande aiuto nella pratica clinica è appunto il monitoraggio immunologico con citometria a flusso: una tecnologia che permette l’individuazione delle cellule sane rispetto a quelle malate ricorrendo a biomarcatori specifici per ciascuna patologia. La tecnologia consente quindi di controllare la risposta del paziente suggerendo il migliore approccio terapeutico (es. quanto a frequenza e dosi di somministrazione dei medicinali) ed eventualmente di cambiare strategia, se necessario. Ciò apre la strada alla terapia personalizzata che, proprio tenendo conto dello stato del sistema immunitario del paziente, può prevenirne alcuni effetti collaterali ma soprattutto migliorarne l’efficacia.

Il parere dei clinici

“Le terapie cellulari – commenta Martino Introna responsabile del Center of Cellular Therapy “G. Lanzani”, ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo – vengono utilizzate soprattutto in ambito di trapianti e loro complicanze e di malattie tumorali. Per ogni specifica applicazione vi può essere un ruolo per la valutazione dell’assetto immunologico, ma è difficile generalizzare: per esempio, le gravi forme di leucemie trattate con linfociti T ingegnerizzati con le molecole dette CAR, hanno necessità di osservazione circa la loro permanenza, espansione e attività in vivo. Per contro, le cellule chiamate “mesenchimali” possono essere somministrate a pazienti trapiantati di midollo, che abbiano purtroppo sviluppato la complicanza chiamata Graft Versus Host Disease o malattia di trapianto contro l’ospite (una vera e propria aggressione immunologica). In questo caso la somministrazione di cellule ha mostrato la capacità di controllare, almeno in parte, questa violenta reazione mostrando quindi un’azione immunosoppressiva, avvalendosi di un monitoraggio del sistema immune per controllare il grado di ‘spegnimento’ della sua aggressività contro il paziente”.

Prevedere le risposte

Il monitoraggio del sistema immunitario aiuta il clinico non solo a prevenire gli eventuali effetti collaterali delle terapie ma anche a conoscere in maniera precoce quale sarà la risposta al trattamento. Spiega Carlo Maria Guastoni, direttore UOC Nefrologia e Dialisi al’Ospedale di Legnano: “La famiglia delle malattie renali è varia e numerosa e annovera anche forme autoimmuni nelle quali il danno è dovuto alla produzione di anticorpi contro componenti del rene. In queste forme vengono utilizzati gli anticorpi monoclonali che agiscono proprio per impedire che il sistema immunitario inneschi la risposta autoimmune. È questa una opzione terapeutica che nella maggior parte dei casi ottiene un miglioramento o la guarigione della malattia senza effetti collaterali gravi”. Il monitoraggio immunitario del paziente durante la terapia consente quindi al medico, come chiarisce ancora Guastoni, di interpretare i motivi di una eventuale mancata risposta e di individuare il momento migliore per somministrare la terapia.

