Covid-19, ok da Fda all’uso di emergenza del trattamento preventivo Astrazeneca

Si tratta di un mix di anticorpi monoclonali che hanno lo scopo di prevenire la contrazione del virus in quei soggetti con sistema immunitario depresso o che non possono sottoporsi al vaccino anti Sars-CoV-2

Semaforo verde da parte della Food and drug administration statunitense (Fda) all’uso di emergenza (Eua) per il mix a base di anticorpi monoclonali prodotto da AstraZeneca che ha l’obiettivo di prevenire il contagio in soggetti immunodepressi o a rischio effetti collaterali in caso di somministrazione del vaccino. Si tratta di Evusheld, tixagevimab combinato e somministrato insieme con cilgavimab, per la profilassi pre-esposizione (prevenzione) al Covid-19 in alcuni adulti e individui pediatrici che devono avere età pari o superiore a 12 anni, con un peso di almeno 40 chilogrammi.

Approvazione Eua

Il farmaco è autorizzato soltanto per gli individui non affetti dal virus Sars-CoV-2, quindi non come cura, e che non devono essere stati in contatto con persone potenzialmente infette. Si tratta di un’autorizzazione all’uso di emergenza che è diversa dallapprovazione della Fda. Nell’approvare un Eua, la Fda valuta la totalità delle prove scientifiche disponibili e bilancia attentamente qualsiasi rischio noto o potenziale con i benefici del prodotto. Sulla base della revisione della totalità delle prove scientifiche disponibili, l’agenzia del farmaco Usa ha stabilito che è ragionevole ritenere che Evusheld possa essere efficace come prevenzione pre-esposizione in alcuni adulti e individui pediatrici. I benefici noti e potenziali di Evusheld – dice la Fda – se utilizzati in conformità con i termini e le condizioni dell’autorizzazione, superano i rischi noti e potenziali del prodotto. Ad oggi, non esistono alternative adeguate, approvate e disponibili, a Evusheld per la prevenzione del Covid-19 nella popolazione autorizzata.

I soggetti target

L’uso di Evushed è autorizzato soltanto in quei soggetti che hanno il sistema immunitario moderatamente o gravemente compromesso a causa di una condizione medica o dell’assunzione di farmaci e trattamenti immunosoppressivi e, quindi, potrebbero non sviluppare una risposta immunitaria adeguata alla vaccinazione contro il Covid-19. Può essere usato anche in persone che hanno una storia di reazioni avverse gravi a un vaccino Covid-19 o ad alcuni componenti. Una dose di Evusheld, somministrata come due iniezioni intramuscolari consecutive separate (una iniezione per anticorpo monoclonale, somministrata in successione immediata), può essere efficace per la prevenzione pre-esposizione per sei mesi. Evusheld non è autorizzato per le persone per il trattamento di Covid-19 o per la prevenzione post-esposizione al virus.

Non è un alternativa al vaccino

Non è un alternativa al vaccino, come specifica la Fda, ma un’opzione per i soggetti che non possono farne uso. “I vaccini hanno dimostrato di essere la migliore difesa disponibile contro il Covid-19 – spiega Patrizia Cavazzoni, direttore del Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci della Fda -. Tuttavia, ci sono alcuni individui immunocompromessi che potrebbero non sviluppare una risposta immunitaria adeguata alla vaccinazione Civid-19 o coloro che hanno una storia di gravi reazioni avverse a uno di questi vaccini e necessitano di un’opzione di prevenzione alternativa”. La Fda ha così autorizzato “l’uso della combinazione di due anticorpi monoclonali per ridurre il rischio di sviluppare Covid-19 in questi individui”, conclude la Cavazzoni.

Lo studio Provent

I dati primari a supporto di questo Eua per il farmaco Astrazeneca provengono da Provent, uno studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo in adulti di età superiore a 59 anni o con una condizione medica cronica prespecificata o ad aumentato rischio di infezione da Sars-CoV-2 per altri motivi, che non avevano ricevuto un vaccino Covid-19 e non avevano mai contratto il virus. In questo studio, 3.441 persone hanno ricevuto Evusheld e 1.731 hanno ricevuto un placebo. Nell’analisi primaria, si è vista una riduzione del rischio del 77% di sviluppare Covid-19, rispetto a coloro che hanno ricevuto un placebo, una differenza statisticamente significativa. In ulteriori analisi, la riduzione del rischio di sviluppare la malattia è stata mantenuta per i destinatari di Evusheld per sei mesi. La sicurezza e l’efficacia di Evusheld per l’uso nella prevenzione pre-esposizione di COVID-19 continuano a essere valutate.

Effetti collaterali

I possibili effetti collaterali di Evusheld includono: reazioni di ipersensibilità (inclusa l’anafilassi), sanguinamento nel sito di iniezione, mal di testa, affaticamento e tosse, mentre non sono stati riscontrati eventi avversi cardiaci gravi. Tuttavia, un numero maggiore di partecipanti allo studio ha avuto eventi avversi cardiaci gravi (come infarto miocardico e insufficienza cardiaca) dopo aver ricevuto Evusheld rispetto al placebo. Questi partecipanti avevano tutti fattori di rischio per malattie cardiache o una storia di malattie cardiovascolari prima di partecipare alla sperimentazione clinica. Non è chiaro se Evusheld abbia causato questi eventi avversi cardiaci.