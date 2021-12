Una bussola alla prova del mare: la sfida dell’appropriatezza e il paradigma psoriasi

In quest’area emerge chiaramente in che modo un’analisi sugli strumenti di governance – sulla loro cogenza e sulla loro effettività – possa suggerire interventi concreti, in funzione di una maggiore appropriatezza di fatto, sia clinica sia economico-finanziaria. * IN COLLABORAZIONE CON ALFASIGMA

di Hps-Aboutpharma

L’appropriatezza può essere immaginata come un ago: non solo di una bussola, indispensabile per orientare le scelte terapeutiche e prescrittive, ma anche l’ago di una bilancia. Necessaria a mantenere in equilibrio – quasi contro le leggi di natura – quella dismisura irriducibile, che nasce fra la tensione all’universalismo e la scarsità delle risorse: non solo economiche, ma anche umane e organizzative.

Di qui il ricorso a tanti puntelli – indicazioni, note, linee guida, linee d’indirizzo – cioè a tutti quegli strumenti di governance, soprattutto farmaceutica, che delineando percorsi e trattamenti, ne definiscono anche criteri e tappe, con l’arduo compito di garantire ai pazienti l’accesso alle opportunità terapeutiche sì più avanzate, e però in relazione alla precipua condizione di ciascuno, incorporando fra i canoni d’elezione il quadro più ampio ed esaustivo – incluse le terapie precedenti e concomitanti, l’età anagrafica e lo stadio di progressione della patologia. In altre parole, la fotografia più realistica, per garantire a ciascuno – e virtualmente a tutti – il meglio di quanto disponibile, purché realmente necessario.

Il paradigma psoriasi

Il punto vero, allora, sta nel verificare se gli strumenti di governance, atti a indirizzare e sostanziare un’applicazione efficace e matura del concetto di appropriatezza – siano o meno idonei ad armonizzare obiettivi clinico-terapeutici e requisiti di sostenibilità economica del sistema, ovviamente in ogni area terapeutica e a fronte di ogni patologia.

Un esempio significativo, da questo punto di vista, è offerto dalla psoriasi. In quest’area emerge chiaramente in che modo un’analisi sugli strumenti di governance – sulla loro cogenza e sulla loro effettività – possa suggerire interventi concreti, in funzione di una maggiore appropriatezza di fatto, sia clinica sia economico-finanziaria.

La psoriasi in Italia interessa circa 1.800.000 persone. Il trattamento del grado moderato-severo è chiarissimo, poiché le linee guida vigenti prevedono l’utilizzo di farmaci sistemici: prima di sintesi chimica, e poi, in caso di inefficacia o intolleranza, il ricorso ai biologici. Segue lo stesso approccio la determina AIFA n. 699 del 2019, prevedendo la rimborsabilità dei farmaci biologici solo in caso di fallimento della prima linea di trattamento.

La variabilità della pratica clinica

Ebbene, nonostante queste precise indicazioni, i dati mostrano un’elevata variabilità, nella pratica clinica, della gestione della patologia. Lo aveva già rilevato nel 2015 il cosiddetto “Rapporto Osmed”, Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali, redatto da AIFA: in quell’anno, la percentuale di pazienti con psoriasi avviati al trattamento con farmaci biologici senza pregresso utilizzo dei farmaci di prima linea è stata pari al 77%. Oggi lo riconferma uno studio real-world redatto da CliCon, che ha mostrato come circa il 77% dei pazienti con psoriasi e in trattamento con farmaci biologici non ha ricevuto una terapia a base di metotrexato o ciclosporina per una durata di almeno 3 mesi nell’anno precedente al trattamento biologico, come previsto dagli strumenti di governance della patologia. Come ricorda anche Luca Degli Esposti, amministratore CliCon in una video intervista rilasciata ad Aboutpharma.

Il gruppo di lavoro Pso-Path

Per delineare proposte concrete, di miglioramento dell’attuale setting diagnostico e terapeutico per le persone con psoriasi, si è riunito il Gruppo di Lavoro denominato Pso-Path, composto da esperti farmaco-economisti (CliCon S.r.L.) rappresentanti della Confederazione Associazioni Regionali di Distretto (CARD), dell’Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (ADOI), dell’International – Italian Society of Plastic-Regenerative and Oncologic Dermatology (ISPLAD), dell’Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali (AIDA), e dell’Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza (APIAFCO).

L’assenza di un disegno organizzativo

Malgrado la chiara descrizione dell’iter di trattamento fornita dagli strumenti di governance, clinici e pazienti si ritrovano a fare i conti con la realtà, caratterizzata dalla mancanza di un disegno organizzativo che garantisca snodi e punti di contatto, atti a consentire un dialogo efficace tra tutti gli attori coinvolti, in primis fra i pazienti e il SSN, e poi fra il livello ambulatoriale e i centri di riferimento.

L’assenza di collegamenti appropriati tra territorio e ospedale, come sottolineato dal Dott. Virno di AIDA, lascia agli specialisti la responsabilità di supplire, spesso per tentativi, sulla base delle proprie conoscenze e relazioni personali. Ciò comporta una ricaduta negativa soprattutto in termini di tempestività nella presa in carico. Secondo la Prof.ssa De Pità di ISPLAD e il Dott. Cusano di ADOI, spesso accade che il paziente arrivi dallo specialista solo in uno stadio avanzato della patologia, con ritardi, anche di anni, sia nella corretta diagnosi che nella prescrizione di una terapia appropriata. L’estrema conferma di queste inefficienze risiede in un’ulteriore osservazione: meno del 10% dei pazienti con psoriasi moderata-severa segue una terapia sistemica. Come dire che le esternalità negative generate dal modello di presa in carico non si limitano a ritardi e mancata appropriatezza per i pazienti inseriti nel percorso di cura, ma anche – forse soprattutto – nel mancato accesso alle terapie per la stragrande maggioranza di pazienti, che probabilmente non riceve neanche una adeguata diagnosi.

Su questo stato di fatto incide poi la questione delle liste d’attesa: eccessivamente lunghe, spingono i pazienti a rivolgersi a specialisti differenti, alla ricerca di un trattamento adeguato. Una “ricerca” in autonomia, che oltre ad essere in sé una sconfessione dei principi cardine dell’universalismo, può comunque richiedere mesi, e nuocere ancora alla tempestività della diagnosi e all’individuazione della terapia più appropriata nel momento più adatto. Una situazione complessiva che si è aggravata nel corso del 2020, a causa della pandemia di Covid-19.

Il punto di vista dei pazienti

La presenza di linee guida e di determine Aifa, in soldoni, sembra non essere sufficiente a “piegare la realtà”. Valeria Corazza di APIAFCO, all’interno del Gruppo di Lavoro Pso-Path, ha dato voce al punto di vista dei pazienti, chiedendo altresì un approfondimento sui differenti livelli di compliance nelle singole realtà regionali, che per diversità di approcci e di organizzazione possono a loro volta causare situazioni discriminatorie.

In soldoni i ritardi e le disomogeneità, causati da inefficienze o sperequazioni organizzative, concretizzano per il paziente e per il sistema – con buona pace degli strumenti di governance – il rischio di “restare fuori dalla porta” della presa in carico, o di saltare a piè pari un’opzione terapeutica. E l’essere avviato al trattamento con farmaco biologico, senza pregresso uso di metotrexato o ciclosporine, rappresenta in sostanza, per il paziente e per il sistema, la perdita di una prima opzione terapeutica, con pesante aggravio di costi – diretti e indiretti – e con un pesante impatto dal punto di vista degli outcome di salute e di accesso ai trattamenti. Situazione che si fa tanto più rischiosa quanto più giovane è il paziente che esaurisce le opportunità terapeutiche per la gestione di una patologia cronica caratterizzata purtroppo, da una limitata efficacia nel tempo di ciascuno degli step terapeutici previsti.

Il limite degli strumenti di governance

Da questo punto di vista la psoriasi – e non è di certo l’unico esempio – denuncia impietosamente il limite degli strumenti di governance, segnando il confine – anche laddove essi esistano e abbiano persino la cogenza di linee guida e determine – fra ciò che essi possono e non possono fare, in relazione all’ambizioso obiettivo di garantire una reale appropriatezza. Il punto è che questi strumenti, come sottolineato dal Dott. Rossi di CARD, contengono prescrizioni, le quali per essere applicate richiedono organizzazione – come una Rete, che favorisca la collaborazione e il collegamento tra tutti gli attori coinvolti nella presa in carico del paziente – ma anche un ecosistema culturale: basti pensare all’importanza dell’attività di sensibilizzazione sulla diagnosi precoce, in grado di indirizzare tempestivamente il paziente allo specialista, e così evitando ritardi sia nella diagnosi che nella prescrizione di una cura appropriata. In questo contesto si fa ancora più urgente la necessità che la psoriasi entri a pieno titolo tra le patologie del Piano Nazionale della Cronicità, seguita da un attento monitoraggio degli esiti.

In definitiva, sia che si parli di psoriasi, sia nel caso di qualsiasi altra patologia complessa, che richieda tempestività, organizzazione e impiego progressivo di trattamenti sempre più avanzati e costosi, la bussola dell’appropriatezza coopera senza dubbio a indicare il nord; ed è anche indispensabile che vi siano strumenti di governo a tracciare la rotta. Ma nulla può sostituire un’efficace catena di comando – ossia l’organizzazione – né l’occhio del clinico nel tenere la barra dritta.

