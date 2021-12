di Redazione online

Brand Marketing farmaceutico

Posizionamento e valorizzazione dei brand aziendali nell’ecosistema Salute

Virtual Training, 21 e 28 febbraio 2022, 14.30 – 17.30

Introduzione

In un business environment reso ancora più complesso dalla pandemia e dalla moltiplicazione delle modalità di accesso ai clinici attraverso i canali digitali, diventa fondamentale per le imprese healthcare individuare nuove modalità di comunicazione che consentano di rendere distintivi i propri prodotti presso i customer di riferimento, evitando la parcellizzazione e la dispersione dei messaggi.

Il corso, specificatamente progettato per le risorse operanti nel Marketing farmaceutico, propone un modello di posizionamento semplice ed efficace che consente di rafforzare l’identità e la memorizzazione dei brand nella mente del potenziale prescrittore o cliente utilizzando le più avanzate tecniche di neuromarketing.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge alle funzioni Marketing, Digital Communication e Sales delle imprese farmaceutiche, di Medical Devices e nutraceutiche.

Requisiti d’accesso

Corso avanzato

Il modulo è stato pensato per manager con un’esperienza consolidata nel Marketing e nella comunicazione in ambito farmaceutico

Che cosa imparerai

Partecipando al corso imparerai a:

tenere in giusta considerazione la posizione dei vari brand e del loro ciclo di vita – lancio, rilancio, mantenimento, inversione di tendenza

effettuare un’attenta analisi delle azioni dei principali concorrenti

valutare il numero delle interviste realizzate dal lancio del brand e la frequenza con cui i messaggi sono stati veicolati nella fase pre pandemica e nella fase della comunicazione da remoto

valutare la notorietà acquisita dal brand – top of mind, assistita o spontanea

Programma

Oltre le quattro P del Marketing, la quinta P del Posizionamento

Le mosse necessarie per trasformare un prodotto in un brand

Posizionare un leader e un prodotto maturo

e un prodotto maturo Posizionare in un lancio e in difesa

e in difesa Memorizzazione a lungo termine tramite l’attivazione ormonale endogena

tramite l’attivazione ormonale endogena Come costruire il posizionamento di un brand farmaceutico al tempo della pandemia e del “new normal”

di un brand farmaceutico al tempo della pandemia e del “new normal” I vantaggi del posizionamento virtuale

del posizionamento virtuale Trovare l’idea differenziante

Unire tutto in un modello di comunicazione

Declinare il posizionamento del brand negli strumenti virtuali di contatto

negli strumenti virtuali di contatto Gli strumenti “visivi” a supporto

a supporto I gadget mentali – strumenti di ricordo del brand

Docenti

Giovanni Gabrielli, Esperto di neuromarketing per il farmaceutico, public speaking virtuale, congressuale e scientifico, docente universitario di comunicazione terapeutica.

Dopo una carriera nell’industria farmaceutica con ruoli manageriali nelle funzioni marketing, commerciale e formazione in primarie aziende farmaceutiche, dal 2001 lavora come consulente, formatore e coach proponendo un percorso incentrato sullo sviluppo personale, sulla motivazione e sul team building.

Svolge attività di docenza presso università, master, corsi di formazione ecc. rivolte all’industria farmaceutica e alla sanità pubblica. Tra i suoi ambiti di esperienza rientra il coaching mentale nello sport (sport invernali, pallavolo, golf, scherma).

È Partner dello Studio Associato Com. Unico, specializzato in Formazione, Comunicazione e Marketing.

