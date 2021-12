CDMO, SGS acquisisce Quay Pharma

L'operazione finanziaria consentirà di ampliare i servizi nel settore della produzione conto terzi, di investire nella biofarmaceutica e nello sviluppo di capacità microbiologiche specialistiche

La produzione farmaceutica conto terzi (Contract development and manufacturing organization, CDMO) attrae sempre più investimenti. Quay Pharma, azienda che si occupa dello sviluppo e della produzione di contratti farmaceutici conto terzi, è stata acquisita da SGS, la società svizzera che opera nel settore del testing, ispezione e certificazione (Tic).

L’acquisizione

L’operazione permetterà a Quay di aumentare l’offerta di servizi per portare i prodotti farmaceutici attraverso le varie fasi dello sviluppo clinico: dal lavoro di pre-formulazione alla formulazione, progettazione e ottimizzazione della forma di dosaggio. Verrà, inoltre, ampliata la presenza nel campo bioterapeutico e l’espansione commerciale negli Stati Uniti, dove di recente è stato aperto un ufficio e un impianto di sviluppo e produzione a Greater Boston.

Crescita e sviluppo

“Questo è un traguardo emozionante e significativo per Quay – ha commentato l’amministratore delegato della società Maireadh Pedersen -. Come parte di SGS, saremo in grado di accelerare la nostra strategia di crescita e sviluppare ulteriormente la nostra gamma di servizi, con l’introduzione di funzionalità aggiuntive come l’analisi biofarmaceutica e capacità microbiologiche specialistiche”.

Espansione nel settore CDMO

SGS vuole investire sull’evoluzione strategica con questa acquisizione nel settore CDMO, “allineando ulteriormente la rete globale sempre più strettamente ai megatrend Tic”, come ha sottolineato Frankie Ng, ceo di SGS. “Quay Pharma aggiunge un significativo livello di competenza al gruppo e ci consente di offrire ai nostri clienti servizi più completi, complessi e ad alto valore aggiunto”, ha concluso il ceo.