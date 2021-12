Regolamentazione, l’Ema pubblica una lista di esigenze urgenti per la ricerca scientifica

L'Agenzia europea del farmaco vuole sanare i gap esistenti e incentivare i ricercatori e i finanziatori a concentrarsi sulle necessità individuate dagli stakeholder nei loro programmi di ricerca, affinché si traducano in pratica normativa e nello sviluppo di nuovi farmaci. I dettagli in un webinar il prossimo 18 gennaio

Colmare le lacune della scienza regolatoria per migliorare lo sviluppo e la valutazione dei farmaci e soddisfare i bisogni dei pazienti. Con questo obiettivo l’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha pubblicato un elenco di argomenti scientifici regolatori che necessitano di ulteriori ricerche e approfondimenti. Si tratta di circa un centinaio di temi che approfondiscono i bisogni di ricerca scientifica nella regolamentazione e sono raccolti nella “Lista di necessità normative della ricerca scientifica” (Regulatory science research needs list).

Le categorie

L’iniziativa, che sarà spiegata nel dettaglio in un webinar pubblico il prossimo 18 gennaio, è nata dalle consultazioni con gli stakeholder, come i presidenti dei comitati scientifici e gruppi di lavoro, esperti esterni, opinion leader, che hanno sostenuto lo sviluppo della “Regulatory science strategy” fino al 2025.

Sono quattro le categorie individuate sia per la medicina umana sia per quella veterinaria:

• integrazione di scienza e tecnologia nello sviluppo dei farmaci;

• produzione di prove collaborative per migliorare la qualità scientifica delle valutazioni;

• accesso paziente-centrico ai farmaci in collaborazione con i sistemi sanitari;

• minacce emergenti per la salute e disponibilità/sfide terapeutiche.

Obiettivo dell’iniziativa

Con questo progetto l’Ema vuole incentivare i ricercatori e i finanziatori a concentrarsi su questi argomenti nei loro programmi di ricerca e a condividere le loro scoperte e risultati con le autorità di regolamentazione, affinché si traducano in pratica normativa e nello sviluppo di farmaci. Ricercatori e finanziatori sono invitati a mettersi in contatto con l’Ema qualora fossero interessati a uno degli argomenti in elenco o all’iniziativa in generale. Nell’evento digitale saranno spiegati gli obiettivi dell’iniziativa, quali sono le esigenze, le prospettive accademiche e le opportunità per il mondo accademico di collaborare e ricevere supporto per la ricerca scientifica regolatoria, le prospettive dei finanziatori sugli aspetti normativi nei bandi di finanziamento e nei progetti finanziati.