Un white paper per conoscere tutto sulle Car-T

"Car-T: la personalizzazione si fa cura", documento realizzato da AboutPharma and Medical Devices in collaborazione con Janssen Oncology, rappresenta un vero e proprio vademecum su queste terapie innovative e sugli aspetti del sistema su cui lavorare per favorire l'accesso dei pazienti.

di Hps-AboutPharma

Che cosa sono le Car-t? Quali sono gli impieghi attuali e le sfide per il futuro? Che ruolo gioca il paziente nel proprio percorso di cura e nell’aderenza alla terapia? E in che modo l’uso di tali terapie può avere un impatto virtuoso sul Servizio sanitario nazionale? A queste e altre domande proverà a rispondere il White paper dal titolo “Car-T: la personalizzazione si fa cura”, realizzato da AboutPharma and Medical Devices in collaborazione con Janssen Oncology. Il documento rappresenta un vero e proprio vademecum sulle Car-T, che ha raccolto le opinioni dei principali esperti dell’ecosistema salute in grado di fotografare lo stato dell’arte di tali terapie in Italia e ipotizzare scenari ed evoluzioni future.

Car-T, di cosa parliamo

Quando si parla di Car-T ci si riferisce a una terapia innovativa per la cura di alcuni tumori del sangue. Più nello specifico, si tratta di una cura cellulare considerata l’ultima frontiera delle immunoterapie in ambito oncologico. In altre parole, consiste in un trattamento personalizzato delle cellule prelevate dal paziente tramite un processo noto con il nome di leucaferesi o linfocitoaferesi. Per avere una stima della portata della terapia, nel 2020 sono stati stimati 13 mila nuovi casi di linfomi non-Hodgkin e circa ottomila nuovi casi di leucemia. Quanto ai mielomi, l’incidenza annuale in Italia è di circa 5700 casi (totale uomo/donna) e si contano 30 mila persone in trattamento e/o monitoraggio. Molti di questi casi saranno curabili con le terapie tradizionali, ma con Car-T esiste una speranza in più per coloro che fino a due anni fa avevano come unica alternativa una cura palliativa.

Sfide presenti e future

La terapia Car-T ha subito una notevole evoluzione nel suo percorso durato trent’anni. Se la prima generazione di Car-T era inefficace in clinica a causa dell’incapacità delle cellule T modificate di espandersi dopo aver incontrato l’antigene tumorale, le successive generazioni di Car-T hanno acquisito tale proprietà. Per migliorare la loro sopravvivenza e reattività sono state sviluppate Car-T di seconda e terza generazione che contengono oltre al dominio di attivazione ulteriori motivi co-stimolatori. Anche l’identificazione di molecole di superficie tipiche dei tumori ha permesso di ridurre la tossicità delle Car-T nei confronti delle cellule sane. L’obiettivo per il futuro è l’applicazione della terapia anche per i tumori solidi.

Il ruolo del paziente

Il paradigma del “paziente al centro” vale anche nel campo delle Car-T. In questo ambito, il percorso di un paziente considerato dai clinici adatto al trattamento con tali terapie comincia con la dichiarazione della sua eleggibilità. Più in concreto, la preparazione del paziente e del caregiver richiede una grande collaborazione tra diverse figure professionali, tra le quali medici e infermieri della terapia intensiva, neurologi, microbiologi, personale del centro trapianti. Attualmente in Italia possono accedere al trattamento pazienti affetti da alcune forme aggressive di linfoma non-Hodgkin o da leucemia linfoblastica acuta, che si siano mostrati refrattari o abbiano una recidiva dopo trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche o dopo almeno due linee di chemioterapia.

L’importanza dei centri specializzati

Un ruolo determinante, nel trattamento di una patologia tramite terapie con Car-T, lo svolgono i centri specializzati. Trattandosi di una cura personalizzata occorre assicurare una specializzazione elevata dei centri di ematologia e onco-ematologia, le autorizzazioni per le terapie cellulari e la disponibilità di accesso alla terapia intensiva. Su questo punto Aifa ha stilato una lista di cinque punti da rispettare, riportate all’interno del white paper.

L’aspetto economico

Le Car-T rappresentano un’innovazione anche per quanto riguarda il sistema di pagamento. La personalizzazione è il tratto peculiare della terapia. È il medesimo fattore che le rende un investimento sul singolo paziente. Il prezzo lo stabilisce la ricerca e lo sviluppo della terapia. Ma anche il processo produttivo, che è molto complesso, richiede competenze e tecnologie. Guardando al futuro, è prevista l’introduzione di Car-T in diverse aree terapeutiche che potranno essere negoziate e rimborsate nei prossimi mesi o anni. Per citare qualche caso: linfoma mantellare, linfoma follicolare, mieloma multiplo e della leucemia linfoblastica acuta nell’adulto.

