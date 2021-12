Antibiotico-resistenza: l’impegno di InfectoPharm

L’azienda tedesca investe in Italia. Maurizio Cervo, amministratore delegato della filiale, spiega le prossime strategie nel nostro Paese. *IN COLLABORAZIONE CON INFECTOPHARM

Occorre fornire una risposta a un classico unmet need, segnalato da tempo dalle autorità sanitarie: il problema dell’antibiotico-resistenza. Su questo fronte si impegna InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, società leader in Germania in ambito infettivologico e pediatrico. Da pochi mesi presente in Italia, l’azienda continuerà lo sviluppo commerciale e scientifico di un importante antibiotico riconosciuto essenziale dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), utilizzato nel setting ospedaliero. “Su questa base InfectoPharm ha deciso di ampliare, da un lato, la propria pipeline nel segmento terapeutico dell’antibioticoterapia e, dall’altro, di avviare l’ingresso in altri importanti mercati internazionali. Casa Madre ha deciso di investire nel mercato italiano proprio perché nel nostro Paese l’antibiotico-resistenza è un problema molto sentito e il contributo dell’azienda potrà rivelarsi particolarmente significativo” spiega Maurizio Cervo, amministratore delegato della filiale italiana di InfectoPharm”.

Batteri antibiotico-resistenti, risuona l’allarme

Nel 2015 sono stati stimati nell’Ue/SEE oltre 670 mila casi di infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, di cui il 63,5% (cioè più di 426 mila casi) erano infezioni nosocomiali associate all’assistenza sanitaria e a queste sarebbero riconducibili oltre 33 mila decessi. Il carico sulla sanità pubblica e privata delle infezioni associate all’assistenza è paragonabile alla somma di quelli dovuti a influenza, tubercolosi e Hiv/Aids. Quasi il 40% di queste infezioni è causato da batteri resistenti ad antibiotici salvavita, quali carbapenemi e colistina. Altre infezioni potenzialmente difficili da trattare, come le batteriemie da Staphylococcus Aureus, le infezioni delle protesi articolari e le endocarditi infettive, sono associate a un alto rischio di morbilità e mortalità.

Una start-up di specialisti di prodotto

Al riguardo, circa un anno fa, InfectoPharm ha costituito una start-up basata su una logica d’intervento da “specialisti di prodotto”. “Svilupperemo i nostri farmaci ospedalieri contando sulle competenze scientifiche e organizzative che abbiamo maturato in questo segmento terapeutico per fornire risposte concrete ai problemi espressi dal medico e dal paziente”, continua Cervo. “La Casa Madre ha riconosciuto la validità di questo approccio progettuale, del tutto analogo al proprio, per assicurare il successo di un prodotto molto complesso che potrà essere decisivo per la cura di un vasto nu- mero di pazienti”. L’elemento chiave del piano a medio termine sarà l’inserimento nel mercato italiano di altri antibiotici presenti nella pipeline di InfectoPharm. Attualmente, è in corso uno studio multicentrico europeo (FORTRESS) che coinvolge oltre alla Germania anche Regno Unito, Grecia, Croazia, Polonia, Austria e dodici centri italiani. “Ma la nostra intenzione – precisa il manager di InfectoPharm – è di promuovere altri studi sullo stesso pressante tema”.

La tradizione e le risorse umane

“InfectoPharm Italia è un’azienda farma ceutica tradizionale, creata da un gruppo che può contare su un’esperienza pregressa molto solida e che ha già gestito con successo il lancio e lo sviluppo di prodotti ad elevato contenuto scientifico. Questo ci rende fiduciosi nel successo che potranno ottenere le iniziative di promozione scientifica che stiamo elaborando in Italia”, sottolinea Cervo. “Per noi le persone costituiscono l’elemento fondamentale per il successo del progetto e le nostre scelte sono valorizzate in base alle loro competenze. I prodotti, infatti, sono elementi inanimati ai quali solo le persone che dispongono di conoscenze ed esperienza appropriate possono garantire una corretta evidenza”. La professionalità delle risorse e il know-how acquisito nel corso degli anni costituiscono la base di partenza per lo sviluppo del business anche in questa nuova organizzazione: “Per noi – conclude l’Ad di InfectoPharm – continuare a studiare i prodotti, anche dopo la loro commercializzazione, è fondamentale per garantire la miglior cura possibile ai pazienti. Per questa ragione promuoviamo costantemente la ricerca clinica in collaborazione con medici e microbiologi, con l’obiettivo di fornire farmaci sempre più efficienti”.

In collaborazione con InfectoPharm