Il Gruppo Ice acquisisce Abc Farmaceutici per potenziare la produzione di prodotti finiti dell’Udca

L'operazione ha l'obiettivo di creare sinergie industriali e commerciali nel settore dei principi attivi farmaceutici derivanti dall’acido ursodesossicolico e nella produzione conto terzi, unendo le specializzazioni di entrambe le società

Il Gruppo Ice, uno dei principali produttori di principi attivi farmaceutici derivanti dall’acido ursodesossicolico (Udca) ha completato l’acquisizione di Abc Farmaceutici, azienda con sede a Ivrea che si occupa di ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti farmaceutici e principi attivi. L’accordo consentirà alle due società di sviluppare sinergie industriali e commerciali per fornire maggiore affidabilità nella fornitura e una catena di produzione integrata verticalmente per i prodotti finiti dell’Udca, oltre ad ampliare l’offerta di nuovi prodotti.

L’acquisizione

Abc Farmaceutici ha sviluppato brevetti internazionali nei settori della gastroenterologia e della pneuomologia e partnership globali per la produzione di diverse formulazioni farmaceutiche, maturando un know how complementare con quello del Gruppo Ice, specializzato nella produzione di attivi farmaceutici derivanti da Udca (un acido utilizzato principalmente per la cura e il trattamento delle patologie gastroenterologiche) e nello sviluppo e produzione di derivati dell’acido biliare.

Integrazione verticale

“Questa acquisizione rappresenta un’ottima opportunità per creare il primo player a livello globale dell’Udca e produttore di principi attivi – ha commentato Agostino Barazza, amministratore delegato del Gruppo Ice – che abbia una integrazione verticale completa, poiché combina il sistema di approvvigionamento internazionale della materia prima e la rete di produzione di principi attivi posseduta da Ice, con le comprovate capacità di Abc come produttore di prodotti finiti per conto di terzi”.

Produzione conto terzi

Alberto Giraudi, precedente socio e amministratore delegato di Abc, oltre ad azionista di minoranza del Gruppo Ice, diventerà membro del consiglio di amministrazione di Ice Spa. “Abc entra a far parte di una grande famiglia – ha commentato Giraudi – caratterizzata da un’impronta globale, integrazione verticale ed una forte prospettiva di crescita, portando così nuove opportunità per l’azienda e i suoi dipendenti. Con l’accordo con uno dei principali player globali dell’Udca, Abc diventerà più resiliente e competitiva nella produzione di prodotti finiti dell’Udca per conto di terzi”.

Foto: sito Ice Group