No dell’Ema all’autorizzazione della terapia anti-Alzheimer aducanumab

I motivi del “no”

In una dichiarazione, l’Ema ha affermato che mentre aducanumab (Aduhelm) riduce chiaramente i livelli di beta amiloide nel cervello, “non è stato stabilito il legame tra il suo effetto e il miglioramento clinico”. Inoltre i risultati dei due studi presentati da Biogen a sostegno della domanda “erano contrastanti e non mostravano nel complesso che aducanumab fosse efficace nel trattamento degli adulti con Alzheimer in fase iniziale”. Infine l’Ema ha anche messo in dubbio la sicurezza del farmaco, concludendo che gli studi “non hanno dimostrato che il medicinale fosse sufficientemente sicuro”.