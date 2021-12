Furti di farmaci: al via il progetto europeo Medi-Theft coordinato da Aifa

L’iniziativa prevede la realizzazione di una piattaforma dedicata per la condivisione e l’analisi dei dati su casi di furto e riciclaggio di medicinali

Una piattaforma europea per condividere e analizzare i dati sui furti e il riciclaggio di medicinali. È l’obiettivo del progetto Medi-Theft (Data sharing and Investigative platform against organised fhefts of medicines) coordinato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). L’iniziativa, spiega una nota dell’Aifa, è stata avviata formalmente a novembre 2021. Ora entra nel vivo e ha come obiettivo prioritario la progettazione e realizzazione di una piattaforma dedicata (intelligence-based platform) che consenta la condivisione e l’analisi dei dati su casi di furto e riciclaggio di medicinali registrati a livello europeo.

I furti di farmaci

“Il fenomeno dei furti – spiega l’Aifa – è stato infatti caratterizzato negli ultimi anni da un trend in crescita, in ragione sia dell’elevato valore commerciale che caratterizza i farmaci, che delle difficoltà di accesso che tutt’oggi si rilevano in alcune aree geografiche del mondo. In Italia e in altri Stati Membri dell’Unione europea in passato si è registrata una significativa incidenza di questo fenomeno illegale”. Di recente i Carabinieri per la tutela della salute (Nas), in un’operazione coordinata da Europol, hanno effettuato sequestri di farmaci e dispositivi per circa nove milioni di euro.

Le buone pratiche

Il progetto Medi-Theft si propone di estendere a livello europeo alcune “buone pratiche” messe in atto dall’Italia. Ad esempio:

Raccogliere, condividere e analizzare le informazioni relative a casi di furto di medicinali per identificare i modi operandi delle organizzazioni criminali dedite a questi traffici e definire misure di prevenzione;

Elaborare e condividere degli Alert per prevenire che farmaci rubati in alcuni mercati siano riciclati in altri paesi;

Supportare e promuovere investigazioni congiunte a livello internazionale.

I partner

Partner dell’iniziativa sono agenzie regolatorie, enti di ricerca, forze di polizia e aziende farmaceutiche. Il progetto terminerà nell’ottobre 2023 ed è finanziato dall’Internal Security Fund Programme. Oltre ad Aifa sono coinvolti Fondazione Safe, l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs), Affordable Medicines Europe, l’Arma dei Carabinieri, le agenzie regolatorie di Serbia e Montenegro.

