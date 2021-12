Programmi di supporto ai pazienti: l’esperienza di ARCO per le malattie rare

Include diversi servizi, dal farmaco a domicilio alla logistica, per migliorare la gestione delle patologie. *IN COLLABORAZIONE CON DOMEDICA, an IQVIA Business

Migliorare la qualità di vita dei pazienti con malattie rare, non solo con i farmaci, ma anche grazie a una serie di servizi “su misura” per facilitare la gestione delle terapie e del percorso di cura. È l’obiettivo di ARCO, un Programma di supporto ai pazienti nato dalla collaborazione tra Alexion Pharma Italy e Domedica.

Vivere con una malattia rara

Le malattie rare hanno un importante impatto sul vivere quotidiano non solo della persona che ne è affetta ma anche sui caregivers. Anche semplici attività e la gestione quotidiana della malattia possono necessitare del coinvolgimento dei familiari o di altre figure esterne come ad esempio procurarsi i medicinali, organizzare le terapie riabilitative, provvedere alla somministrazione dei farmaci a domicilio o presso le strutture ospedaliere.

Le difficoltà sperimentate durante la pandemia hanno accelerato lo sviluppo di nuovi modelli di presa in carico e la gestione del paziente con l’obiettivo di garantire la continuità di cura e migliorare la qualità di vita delle persone che vivono con una malattia rara.

L’impegno di Alexion e il Programma ARCO

Alexion Pharmaceuticals da oltre 25 anni si dedica allo sviluppo di farmaci innovativi per migliorare la vita di persone affette da malattie rare ed ultra-rare. In Italia, dalla collaborazione fra Alexion Pharma Italy s.r.l. e Domedica, società facente parte del gruppo IQVIA, è nato il Programma di Homeservice “ARCO” ideato e progettato facendo tesoro dell’esperienza pluriennale di quest’ultima a supporto degli specialisti del SSN in diverse aree terapeutiche e dei pazienti.

Il programma ARCO si sviluppa con una serie di servizi volti a rispondere alle esigenze dei pazienti:

Ritiro e consegna del farmaco dalla farmacia ospedaliera al domicilio del paziente, seguendo procedure che garantiscono il corretto mantenimento dell’integrità del farmaco;

Somministrazione domiciliare del farmaco da parte di un Infermiere professionale opportunamente formato secondo procedure concordate direttamente con il medico specialista;

Trasporto del paziente dal domicilio al Centro clinico, utilizzando il supporto dedicato di un vettore logistico specializzato;

Supporto remoto per l’organizzazione e la logistica dei servizi offerti a cura di personale opportunamente formato e dedicato.

Presentazione del Programma e adesione ad ARCO

Per i medici specialisti interessati al Programma di Homeservice “ARCO”, i Programme Manager di Domedica sono disponibili a recarsi presso il Centro stesso o a fissare un remote meeting per illustrare i dettagli dei servizi erogati e supportare il medico nel processo di attivazione e adesione.

Lo specialista del Centro potrà così presentare il Programma ai pazienti interessati a essere supportati, identificando i servizi del Programma ARCO più idonei a sostenere il paziente individuato, e quindi personalizzando il Programma in base alle reali esigenze del singolo.

I numeri delle malattie rare

A livello europeo, una patologia è definita rara se colpisce meno di una persona ogni 2.000. Le persone con malattie rare possono essere poche per singola patologia, ma si stimano oltre 300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa (1).

Il numero complessivo di persone con malattia rara in Italia secondo i più recenti studi si attesterebbe attorno ai 3 milioni di persone. Le malattie rare ad oggi conosciute sono tra le 6.000 e le 8.000; l’80% ha origini genetiche, il 20% ha origini ambientali, infettive o allergiche, il 70% insorge in età pediatrica, anche quando la patologia non ha origine genetica (2).

Ci sono varie problematiche da affrontare in questo ambito, basti pensare che solo per il 5% delle persone con una malattia rara esiste una cura e che oltre ad essere raramente riscontrate, queste malattie hanno sintomi e manifestazioni che variano anche da persona a persona, rendendole per questo motivo ancor più difficili da diagnosticare e curare.

Le malattie rare hanno un andamento cronico, ingravescente e spesso invalidante. Per questo motivo è necessaria l’integrazione tra assistenza sanitaria e l’assistenza sociale: le persone che vivono con una malattia rara e le loro famiglie si trovano spesso a sostenere costi sociali ed economici gravosi. Otto su dieci hanno difficoltà a gestire gli aspetti “ordinari” della vita della persona affetta e della famiglia.

