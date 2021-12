Takeda: Andrea Pecci dirige la nuova divisione Customer excellence & innovation

Fra le priorità, comunicazione omnicanale, partnership con gli stakeholder clinici e istituzioni e gestione innovativa dei dati

Andrea Pecci è stato nominato direttore della nuova divisione Customer excellence & innovation di Takeda Italia. Lo annuncia l’azienda in una nota, in cui comunica allo stesso tempo l’investimento nella neonata divisione. “Il processo di innovazione – spiega Takeda – passerà attraverso una grande accelerazione su alcune capabilities chiave, quali la capacità di raggiungere gli interlocutori con una comunicazione “omnichannel”, di sviluppare partnership di valore con tutti gli stakeholders clinici ed istituzionali e la gestione innovativa di dati ed insights: questi saranno gli obiettivi ed il focus della nuova Direzione. Si tratta di un investimento di sviluppo strategico per l’azienda in Italia e un nuovo punto di riferimento anche per il network europeo di Gruppo”.

Il profilo

Andrea Pecci ha iniziato il suo percorso alla facoltà di Chimica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha poi sviluppato la sua carriera in Takeda Italia inizialmente con il ruolo di Territory management manager e di responsabile del Customer relationship management (Crm). Dal 2007 ha ricoperto il ruolo di Business intelligence manager, occupandosi di Market research, sales distribution e tender sales. A partire dal 2012, ha contribuito a dare vita alla BU dedicata alla Customer excellence e alla Business Insight generation.

Innovazione per la Customer experience

“Lo sviluppo della customer experience – commenta Pecci – sarà il centro di nuovi processi e percorsi formativi aziendali. La continua accelerazione e gli investimenti di Takeda non si concentrano infatti solo nella ricerca e nello sviluppo di farmaci innovativi e di servizi di supporto per i pazienti, ma anche nelle modalità in cui sarà fornito il nostro supporto scientifico nelle interazioni con gli stakeholder, a partire dalla comunità scientifica. Lo shock della pandemia, come i vincoli d’accesso agli ospedali, le restrizioni per la vita sociale e lavorativa, la paura e il cambio di abitudini – conclude – hanno stimolato una forte accelerazione del digitale e dei dati per un processo decisionale veloce e condiviso”.

Un sistema interconesso

Soddisfatta Annarita Egidi, amministratore delegato di Takeda Italia: “Vogliamo far sì che i nostri interlocutori si sentano parte di un progetto unitario, differenziando le opzioni a loro disposizione in un sistema interconnesso in grado di rispondere alle loro esigenze ed anticiparle. Andrea, che si è già distinto per doti di leadership, competenze e una personale attitudine all’innovazione – conclude l’ad – può ora guidarci in nuova accelerazione, al centro della nostra strategia aziendale 2022”.