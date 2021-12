Tumori infantili, test genomici per adottare terapie mirate 

Il programma australiano Zero Childhood Cancer può migliroare i tassi di sopravvivenza: usando modelli animali basati sul tumore di un singolo paziente, i ricercatori hanno potuto selezionare potenziali trattamenti farmaceutici, raccomandando o scartando specifiche terapie

È partito il programma Zero Childhood Cancer per Identificare la precisa composizione di ciascun tumore infantile con test genomici avanzati e adottare con buon successo le terapie farmacologiche personalizzate più efficaci. Migliorando così sostanzialmente anche i tassi di sopravvivenza per quelli letali.

Il programma Zero Childhood Cancer

Il programma Zero Childhood Cancer è stato sviluppato da specialisti australiani. La ricerca guidata da Glenn Marshall del Centro dei tumori infantili dell’Ospedale pediatrico di Randwick a Sydney, è pubblicata sulla rivista Molecular Medicine e riporta i risultati clinici di 56 pazienti che hanno partecipato all’innovativo protocollo.

Terapia personalizzata con i test genomici

Estraendo cellule cancerose da un tumore di un bambino, coltivandole in laboratorio e testandole contro più di 100 differenti farmaci, il programma ha individuato nuovi trattamenti per il 70% dei pazienti, mentre per il 53% ha cambiato terapia in base all’analisi genetica individuale.

Usando modelli animali basati sul tumore di un singolo paziente, i ricercatori hanno potuto selezionare potenziali trattamenti farmaceutici, permettendo di raccomandare o scartare specifiche terapie.

L’abilità di mutare del cancro

“Il cancro ha un’abilità infinita di mutare e di superare barriere alla sua crescita, che si presentano quando si somministra la chemioterapia convenzionale”, scrive l’autore dello studio. “Dopo aver selezionato un piccolo gruppo di una dozzina di pazienti di età fino a 14 anni, che avevano una mutazione genetica, abbiamo potuto testare se il trattamento fosse efficace contro quelle specifiche cellule cancerose, oppure suggerire altri trattamenti personalizzati”, conclude.