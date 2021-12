Terapie geniche per le malattie oculari: Novartis compra Gyroscope per 1,5 miliardi di dollari

Il colosso farmaceutico svizzero ha chiuso un accordo definitivo per l'acquisizione di tutto il pacchetto azionario dell'azienda britannica che sviluppa una cura per il trattamento dell'atrofia geografica, una delle principali cause di cecità

Novartis spinge l’acceleratore sulle terapie geniche contro la cecità. Il colosso farmaceutico svizzero ha annunciato la chiusura di un accordo definitivo per l’acquisizione di tutto il pacchetto azionario in circolazione sul mercato dell’azienda britannica Gyroscope Therapeutics, per un massimo di 1,5 miliardi di dollari. Gyroscope sviluppa una terapia genica per il trattamento dell’atrofia geografica, una delle principali cause di cecità. Secondo quanto riportano fonti ufficiali, Novartis pagherà 800 milioni di dollari in anticipo a Syncona Ltd (società di investimenti proprietaria di Gyroscope) e altri 700 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi futuri.

La patologia

L’atrofia geografica è una forma avanzata di degenerazione maculare secca correlata correlata all’età che porta alla perdita progressiva e irreversibile della vista. Al momento, secondo quanto riporta una nota di Novartis, non esistono trattamenti approvati per tale patologia.

Come agisce la cura

GT005 (questo il nome della cura sviluppata da Gyroscope) è progettata come terapia genica sperimentale una tantum basata su AAV2 per atrofia geografica secondaria a degenerazione maculare che viene erogata sotto la retina. La cura mira a ripristinare l’equilibrio di un sistema del complemento iperattivo, una parte del sistema immunitario, aumentando la produzione della proteina Cfi.

L’iperattivazione del complemento può portare a un’infiammazione che danneggia i tessuti sani ed è stata fortemente correlata con lo sviluppo e la progressione della degenerazione maculare. La proteina Cfi regola l’attività del sistema del complemento. Si ritiene che l’aumento della produzione di tale proteina possa ridurre l’infiammazione, con l’obiettivo di preservare la vista di una persona. La terapia andrà ad alimentare il portfolio di Novartis.

Gli studi

La sicurezza e l’efficacia di GT005 sono attualmente in fase di valutazione in uno studio clinico di Fase 1/2 e in due studi clinici di Fase 2. Tale terapia ha ricevuto la designazione fast track dalla Food and drug administration per il trattamento delle persone con la patologia in questione.

Cresce l’impegno di Novartis

“Questa acquisizione è un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a fornire innovazione in oftalmologia per trattare e prevenire la cecità in tutto il mondo”, ha affermato Marie-France Tschudin, presidente di Novartis pharmaceuticals