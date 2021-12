Paura dei vaccini e ricerca scientifica: dieci risposte dalla Società italiana di Farmacologia

In esclusiva per AboutPharma la posizione della SIF sui temi più ricorrenti nel dibattito pubblico che coinvolge cittadini, istituzioni e comunità scientifica

di Prof. Giorgio Racagni, presidente della Società italiana di farmacologia

AboutPharma pubblica in esclusiva la posizione della Società italiana di Farmacologia (Sif) sui temi più ricorrenti nel dibattito pubblico che coinvolge cittadini, istituzioni e comunità scientifica.

Come facciamo a essere sicuri quando assumiamo un farmaco o un vaccino?

Di norma l’autorizzazione alla commercializzazione di un farmaco o di un vaccino avviene dopo che tutti i dati sulla sua efficacia e sulla sua sicurezza, prima nell’animale e poi nell’uomo, sono stati valutati con il rigore del metodo scientifico: esperimenti ripetibili e verificabili. Successivamente, le aziende farmaceutiche inseriscono queste informazioni in un documento da presentare alle Agenzie regolatorie: l’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) e l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Qui le informazioni vengono esaminate da parte degli esperti, in attesa di un parere.

Vaccino “fatto troppo in fretta”: c’è da fidarsi?

Smontiamo innanzitutto una bufala: per sviluppare i vaccini gli esperti non sono “partiti da zero”, perché la comunità scientifica poteva contare su una sterminata bibliografia sui coronavirus. Inoltre, i ricercatori possedevano molti dati su un parente molto stretto di Sars-CoV-2, che causa la Covid-19, vale a dire il Sars-CoV-1, apparso per la prima volta nel 2002 in Cina e da allora responsabile di 8.096 casi e 774 decessi in 17 paesi. Quindi coloro che nutrono perplessità forse non sanno dell’esistenza di un precedente, vale a dire il Sars-CoV-1: nel 2020 il lavoro preparatorio per i vaccini anti COVID-19, poteva contare già su una importante mole di dati. Altroché da zero, come sostengono no-vax e detrattori a vario titolo.

Come siamo arrivati ai vaccini?

Durante la pandemia, in questi mesi, l’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) è ricorsa alla rolling review, uno strumento utile ad accelerare l’immissione in commercio di un medicinale o di un vaccino nel caso di una pubblica emergenza sanitaria. Quando si ricorre al rolling review, il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema esamina i risultati parziali degli studi ancora in corso, e di quelli che man mano che diventano disponibili. In questo modo il Comitato Ema è stato in grado di formulare un parere sul via libera a vaccini salvavita, esattamente come nel caso di quelli anti Covid-19, in tempi più brevi.

Come segnalare le reazioni avverse?

È fondamentale che le Agenzie regolatorie conoscano eventuali reazioni avverse a un farmaco, in maniera da decidere immediatamente come procedere. Le reazioni avverse possono essere raccolte dai nostri medici di medicina generale, oppure durante la degenza in ospedale. Da qui la conoscenza di sospette reazioni avverse arriva, attraverso canali appositi, a istituzioni come Ema e Aifa. Non finisce però qui: attraverso revisioni periodiche di farmacovigilanza, con la collaborazione della rete delle agenzie regolatorie europee di ogni paese membro della Comunità Europea, vengono continuativamente valutati i dati di efficacia e sicurezza.

Farmacovigilanza: qual è il compito delle Agenzie regolatorie?

La farmacovigilanza è fondamentale per la valutazione e la prevenzione degli effetti indesiderati, per assicurarsi cioè che il rapporto rischio/beneficio di un medicamento sia positivo per l’intero ciclo di vita di un farmaco o di un vaccino. L’Agenzia Italiana del Farmaco coordina la Rete Nazionale di Farmacovigilanza, che garantisce la raccolta e l’analisi delle segnalazioni di sospette reazioni avverse a farmaci e vaccini. Oltre alle reti nazionali, inoltre, esiste anche un sistema europeo di farmacovigilanza chiamato Eudravigilance. Questo organismo raccoglie le segnalazioni di sospette reazioni avverse direttamente per via elettronica dalle agenzie regolatorie nazionali di tutti gli Stati membri, dalle aziende farmaceutiche e dai responsabili degli studi clinici.

Alla fine di questo processo Aifa rende disponibile, sul suo portale istituzionale, un sistema di accesso online ai dati delle segnalazioni di sospetta reazione avversa a un farmaco (Sistema Reazioni Avverse dei Medicinali o Ram), registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (Rnf), vale a dire il il database per la raccolta, la gestione e l’analisi di tutte reazioni avverse (Adverse Drug Reaction o ADR). Tale sistema costituisce una fonte di informazioni fondamentali per le attività di farmacovigilanza allo scopo di rilevare potenziali segnali di allarme a beneficio dei pazienti e della salute pubblica.

Sicurezza ed efficacia: dalla teoria alla pratica

Nel monitoraggio del farmaco o vaccino costituiscono un passaggio fondamentale i dati della Real World Evidence (Rwe). Si tratta dell’insieme dei dati che si ottengono dalla somministrazione del principio attivo (farmaco o vaccino che sia) nella popolazione generale, includendo anche i sottogruppi di pazienti che di norma non sono stati arruolati nei trial randomizzati controllati o Rct. Il numero di pazienti che rientrano nella fase della Rwe, sono cento o mille volte più grandi di quelli usati negli Rct. In altre parole, la Real World Evidence consente di valutare l’impatto di farmaci e vaccini quando vengono finalmente dispensati nel mondo reale (e non più solo in piccoli gruppi di pazienti sperimentali), analizzando i Real World Data (Rwd) che vengono raccolti da diverse fonti, tra cui la rete di Farmacovigilanza e rappresentano le informazioni raccolte nella normale pratica clinica su un determinato farmaco o vaccino.

Che ruolo hanno le società scientifiche?

In particolare la Società Italiana di Farmacologia (SIF) ha costituito un Gruppo di Lavoro di Rwe per rispondere ai vari quesiti nel contesto della farmacovigilanza e della farmacoepidemiologia. Dedicata alla promozione della ricerca nel campo della farmacologia, riconosciuta nel 1996 come associazione scientifica non-profit dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, la SIF è un ingranaggio in questa complessa filiera.

Lo è come membro della International Union of Pharmacology (IUPHAR), della Federation of the European Pharmacological Societies (EPHAR), della European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Dialoga con le principali istituzioni nazionali e internazionali dedite alla tutela della salute dell’uomo e alla legislazione in tema di farmaci, come l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema), l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità, il Ministero dell’Università e della Ricerca (Miur) e il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).

La SIF pubblica sul proprio sito documenti che rappresentano una posizione ufficiale in tema farmacologico e/o regolatorio, raccoglie circa duemila soci di provenienza accademica, di istituti di ricerca pubblici e privati, di aziende del settore farmaceutico e di istituzioni del mondo regolatorio.

Ha istituito task force con i medici dimedicina generale (mmg) e con i farmacisti con lo scopo di diventare il punto di riferimento istituzionale per tutti i temi del farmaco nei confronti degli Ordini Provinciali dei medici e dei farmacisti e delle istituzioni regionali. La SIF ha inoltre istituito un percorso per ottenere la Certificazione Europea dei Farmacologi (European Certified Pharmacology, EuCP), sistema attivato da EPHAR per l’autenticazione di standard di formazione, abilità, esperienza e posizione professionale per singoli farmacologi o scienziati che lavorano nel campo della farmacologia in Paesi dell’Unione Europea.

Perché tanti giovani ricercatori del campo biomedico migrano per cercare lavoro?

Da maggio 2013 la SIF ha istituito il Gruppo SIF Giovani (GSG) con l’obiettivo di promuovere iniziative scientifiche per i giovani under 38, offrendo così molte possibilità di scambio e di evoluzione: nello studio e nel lavoro. L’istituzione di GSG corona l’attività del Seminario annuale per Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post-dottorandi e Specializzandi in farmacologia che è svolto sin dal 1993. È questa platea di ragazzi, che si formano adesso, a rappresentare l’eccellenza nelle scienze biomediche del domani.

Possiamo contare ancora sugli esperti dopo che la pandemia ha messo in ginocchio le società?

La forza di tutte le istituzioni e delle associazioni menzionate è nella loro collaborazione. Queste realtà, infatti, se in dialogo, costituiscono una solida rete di banche di dati e di esperti di Farmacologia Clinica, negli ospedali e nel territorio, capace di utilizzare sempre meglio la RWE nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Ogni qual volta ce ne sarà bisogno questo dispiegamento risponderà con rapidità e determinazione. Non bisogna avere paura nell’assunzione dei medicinali e dei vaccini, quando vengono prescritti dal medico. Bisogna avere fiducia nella scienza basata sulle evidenze e ascoltare le informazioni corrette che vengono dalle istituzioni ufficiali (Fonti quali il Ministero della Salute, Aifa e tutte le altre elencate) e dalle Società scientifiche qualificate del settore della salute.

A che punto siamo con la ricerca di nuovi vaccini e farmaci e quanto sono sicuri?

Le decisioni regolatorie vengono aggiornate sulla base di una verifica continua di quanto osservato nella Rwe. Per quanto riguarda i vaccini anti Covid-19, possiamo essere tranquilli, in quanto le informazioni sui loro rischi/benefici derivano già da milioni di somministrazioni a milioni di soggetti in tutto il mondo. È importante che queste evidenze generate vengano rese disponibili al decisore (Agenzie regolatorie e istituzioni), al prescrittore (medici) e anche ai soggetti interessati (pazienti e popolazione generale), attraverso comunicazioni ufficiali. I dati raccolti attraverso flussi scientifici e informativi rappresentano una fonte di conoscenze preziose che potranno convincere anche coloro che sono indecisi sull’assunzione di medicinali e vaccini. Non dimentichiamo che la maggiore longevità della popolazione, in questo secolo e nel precedente, è dovuta sia a una maggiore igiene e qualità della alimentazione, ma anche alla scoperta di medicinali salvavita, e tra questi proprio i vaccini, oltre ad antibiotici, antivirali, anticorpi monoclonali, terapie geniche e CAR-T.