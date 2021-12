Test diagnostici, Quidel acquista Ortho Clinical Diagnostics Holdings per 6 miliardi di dollari

L'accordo permetterà di ampliare il portafoglio dei test diagnostici, compresi quelli per rilevare la presenza di Covid-19. L’accordo prevede anche l’acquisizione del debito netto esistente della società controllata da Carlyle Group di circa due miliardi di dollari

Quidel, società americana che si occupa dello sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni di test diagnostici rapidi tra i quali anche quelli per il Covid-19, ha acquisito Ortho Clinical Diagnostics Holdings per circa sei miliardi di dollari in contanti e azioni. Quidel ha dichiarato che pagherà 24,68 dollari per azione, pari a un premio del 24,7% sul prezzo di chiusura di Ortho Clinical prima dell’annuncio. L’accordo prevede anche l’acquisizione del debito netto esistente della società di circa due miliardi di dollari.

I termini dell’acquisizione

Ortho Clinical, sostenuta da Carlyle Group ed entrata nel mercato pubblico circa un anno fa, produce apparecchiature diagnostiche in vitro e test per monitorare la progressione della malattia e determinare la compatibilità paziente-donatore nelle trasfusioni di sangue. Nel suo portafoglio presenta anche test Covid-19 autorizzati negli Stati Uniti. Quidel ha recentemente lanciato un test in grado di rilevare due tipi di influenza e Covid-19 anche in Europa e, grazie all’acquisizione, amplierà la gamma di test con quelli di Ortho Clinical, tra i quali l’antigene e la Pcr per il coronavirus.

Mercato globale

Ortho Clinical produce anche prodotti per la diagnosi di malattie e altre apparecchiature utilizzate per la diagnostica in vitro, coprendo un mercato di quasi 80 miliardi di dollari che serve ospedali e cliniche. Secondo la Reuters, l’accordo dovrebbe concludersi nella prima metà del 2022 e consentirà di ammortizzare i costi di 90 milioni di dollari entro la fine del terzo anno dal suo completamento.