Investimenti, crescita e nuove tecnologie: Welcare e Labomar progettano il futuro insieme

Le due aziende, lo scorso novembre, durante una convention interamente virtuale basata sulla realtà aumentata, hanno presentato ai partner i piani di sviluppo frutto della loro partnership

di Hps-Aboutpharma

Prove di futuro per Welcare e Labomar. Le due aziende, lo scorso 25 novembre, durante una convention interamente virtuale hanno presentato ai partner i piani di sviluppo, gli investimenti e le strategie per il futuro frutto della loro partnership.

L’evento

L’evento ha dato l’occasione alle due aziende di affrontare e superare insieme una sfida importante: trasformare un evento fisico, rilevante come una convention aziendale, in un incontro interamente virtuale. Si è trattato della prima convention internazionale della storia di Welcare, nonché la prima dopo l’ingresso della società umbra nel Gruppo Labomar. Lo scorso luglio, infatti, Labomar ha acquisito il 63% del Gruppo Welcare, composto da Welcare industries spa e Welcare research srl, aziende produttrici di dispositivi medici dedicati alla cura della pelle con sede a Orvieto. A dicembre 2021 Labomar ha acquisito un ulteriore 7% della società di Orvieto, portando così la sua partecipazione nell’azienda al 70%. All’incontro hanno partecipato Walter Bertin, fondatore e presidente di Labomar, Fulvia Lazzarotto, fondatore e Ad di Welcare, Marco Grespigna, socio e membro del CdA Welcare, artefice dell’incontro iniziale tra i due imprenditori, oltre a diversi team di lavoro del Gruppo.

Crescita e collaborazione

Secondo Walter Bertin, la convention, la prima per Labomar, è stata l’occasione per “confermare come ci siano opportunità di crescita importanti per il Gruppo Labomar, accelerando allo stesso tempo la conoscenza con Welcare. L’occasione mi è stata molto utile per toccare con mano la relazione tra Welcare e i propri partner, che a loro volta hanno potuto comprendere e apprezzare la visione e la strategia che abbiamo per il futuro. Ciò ci consentirà presto di reallizzare progetti all’avanguardia, con una visione d’insieme rafforzata e sinergica”.

Innovare in Umbria

Gli fa eco Fulvia Lazzarotto: “Sono orgogliosa di questo evento, che ha potuto dimostrare come anche in Umbria esistano realtà strutturate e innovative, capaci di cogliere le sfide dell’attualità sfruttando le nuove tecnologie, così come dei riscontri ricevuti dai nostri partner. A loro abbiamo potuto presentare il nostro piano di sviluppo ed i nostri progetti, ma soprattutto gli investimenti frutto del connubio con Labomar, che si tradurranno sia in un ampliamento produttivo, l’azienda ha acquistato un terreno (di oltre 2000 mq) adiacente all’attuale sito produttiva e su cui sorgerà il nuovo impianto di produzione, sia – conseguentemente – in nuovi posti di lavoro. La propensione al lavoro di squadra ed il generale atteggiamento di apertura di tutti i nostri dipendenti sta già portando frutti, nonostante la nuova struttura societaria sia recente. Sono convinta siamo solo all’inizio: le soddisfazioni, anche per il territorio umbro, non mancheranno”.

Buona la prima

Il bilancio dell’evento è sicuramente positivo, oltre che dall’altissimo carattere innovativo. A descriverlo è direttamente Marco Grespigna: “Sforzo creativo, lavoro di squadra, sfruttamento di competenze elevate (interne ed esterne), ricerca dell’innovazione, sono gli elementi che hanno reso, pensiamo, davvero unico il progetto che abbiamo messo in scena lo scorso 25 Novembre. Come evolvere nella gestione di eventi, fiere e convegni è un tema caldo sul tavolo di imprenditori e professionisti. Questa è una prima release della nostra versione, una strada che, in futuro, sono certo, percorreranno molte aziende. Le più aperte all’innovazione”.

Due ore di contenuti serrati, alternando registrazioni e dirette, con una programmazione “televisiva” che ha consentito:

massima efficienza e chiarezza espositiva

elevata attenzione e focus dei partecipanti

domande ed interazione elevata con i partecipanti

eccezionale riduzione dei costi (rispetto ad un evento in presenza) senza perdere qualità e interazione.

“I feedbacks “a caldo” di dipendenti, partner, clienti e fornitori, che hanno partecipato, sono stati positivi e ci stimolano a replicare e migliorare ancora la soluzione”, conclude Grespigna.