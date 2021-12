Le procedure pre-analitiche sono essenziali per la medicina personalizzata

Il progetto europeo SPIDIA4P (Standardisation of generic Pre-analytical procedures for In-vitro DIAgnostics for Personalized Medicine) punta a definire linee guida condivise per la diagnostica in vitro in particolare su raccolta, conservazione, trasporto e elaborazione dei campioni. Dal numero 194 del magazine

di Giulia Annovi

La diagnostica molecolare in vitro e la ricerca biomedica hanno permesso grandi progressi nella medicina personalizzata. Tuttavia ulteriori progressi sono limitati da linee guida insufficienti per le fasi del flusso di lavoro pre-analitico, quali la raccolta, la conservazione, il trasporto e l’elaborazione dei campioni. Come conseguenza vi è un’insufficiente garanzia di qualità della pratica diagnostica. Eppure le applicazioni dia- gnostiche hanno un ruolo chiave per migliorare le decisioni cliniche, tra cui le terapie. Con lo scopo di garantire campioni di buona qualità e flussi di lavoro pre-analitici standardizzati, verificati e convalidati, il progetto SPIDIA4P (Standardisation of generic Pre-analytical procedures for In-vitro DIAgnostics for Personalized Me- dicine) ha lavorato tre anni e mezzo per scrivere linee guida che possano essere diffuse e accolte in Europa.

Gli obiettivi del progetto

Il progetto SPIDIA4P si è concluso nel giugno scorso raggiungendo i suoi obiettivi. “Abbiamo sviluppato ventidue standard di preparazione dei campioni a livello pre-analitico. I protocolli che abbiamo definito coprono diversi aspetti della medicina personalizzata: la transcrittomica, la genomica, la metabolomica, la proteomica, il Dna circolante. E inoltre definiscono le procedure da seguire adattate a diversi tipi di campioni di partenza”, racconta Paola Turano del Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze, che ha guidato il team del Consorzio Interuniversitario Cirmmp e del Centro Risonanze Magnetiche Cerm per gli aspetti legati alla metabolomica. SPIDIA4P è stato finanziato con fondi Horizon 2020 e ha visto la partecipa- zione di dieci paesi europei. Il consorzio europeo, nato come continuazione di un precedente progetto SPIDIA, vede la partecipazione di 19 partners esperti in standardizzazione internazionale per la diagnostica in vitro. “La scrittura degli standard – aggiunge Turano – ha richiesto un grosso sforzo da parte nostra: è una procedura complessa, basata su evidenze scientifiche, orchestrata da working group e poi verificata e approvata dagli enti di normazione nazionali. Si raccolgono le osservazioni di tanti esperti fino a giungere a un documento condiviso dalla maggioranza o dall’unanimità dei paesi che partecipano alla stesura”.

L’applicazione dei nuovi standard

Altrettanto complicata è l’effettiva applicazione degli standard di trattamento dei campioni. Anche perché la fase di raccolta e conservazione iniziale dei campioni avviene in contesti clinici, dove al centro dell’attenzione c’è il paziente e dove non vigono le procedure controllate tipiche di un laboratorio di analisi. “Molti degli standard che abbiamo scritto finora – chiarisce Turano – sono specifiche tecniche che invitiamo a rispettare e che non possiamo imporre. Infatti alcune delle nostre regole fanno riferimento a standard europei CEN e non a norme ISO che sono legate a una certificazione definitiva”. Nella pratica, invece, c’è spesso un problema di organizzazione. Spiega Paola Turano: “Le tecniche omiche sono accomunate dall’analisi di una grande quantità di dati raccolti da numerosi campioni di origine umana. Per questo stiamo facendo un grosso lavoro di sensibilizzazione soprattutto nelle biobanche, che sono una rete europea di centri finanziati dai governi nazionali che si occupano di raccogliere e conservare campioni per i loro futuri scopi di ricerca”. Con il tempo certamente migliorerà la diffusione delle buone pratiche. Intanto perché molte degli standard CEN verranno trasformati in norme ISO che sono veri standard internazionali e quindi agiscono anche su certificazioni e accreditamenti dei laboratori. A maggio 2022 entrerà̀ in vigore il nuovo regolamento europeo sulla dia- gnostica in vitro (IVDR) 2017/746). Il flusso di lavoro pre-analitico, comprese le variabili che hanno un impatto sulla qualità del campione e le prestazioni dei test analitici, sono affrontate in modo prominente nel IVDR. “La Commissione Europea ha riconosciuto che per avere una diagnostica di qualità sia necessario documentare an- che la fase pre-analitica. E l’ammissione di questo passaggio importante nel processo è avvenuta alla fine del primo dei nostri due progetti”. Il regolamento europeo indurrà certamente a una maggiore attenzione nei confronti degli standard pre-analitici. “Il fatto che i ricercatori comincino a citare tali standard nelle loro pubblicazioni scientifiche per conferire credibilità ai risultati o che siano richiesti al momento della revisione del paper, concorrerà alla diffusione delle buone pratiche”.

Il caso della metabolomica

Per comprendere appieno l’importanza degli standard pre-analitici è interessante citare l’esperienza di Paola Turano che si occupa di metabolomica. Nel suo laboratorio ha analizzato i campioni di soggetti sani, della stessa fascia di età e con lo stesso bilanciamento uomo e donna. I campioni provenivano da otto bio-banche europee e proprio il luogo di provenienza influenzava i valori di alcuni metaboliti analizzati, che era- no particolarmente sensibili alle procedure pre-analitiche. Le deviazioni maggiori nei campioni si riscontrano là dove le biobanche applicavano procedure meno stringenti. “La metabolomica – aggiunge Turano – è penalizzata dal fatto che è un campo di ricerca più nuovo. Inoltre spesso si sfruttano campioni magari conservati in precedenza per altri scopi, in modo da trarne la maggior quantità di informazioni possibili. Però questo ci insegna come i risulta- ti vadano ponderati con senso critico, senza attribuire alla patologia differenze che magari dipendono dalle procedure. Inoltre occorre sempre indagare sulle modalità di raccolta e conservazione del campione”.

La formazione universitaria

Perché gli standard pre-analitici entrino nella pratica è importante che diventino parte di un processo culturale e della formazione. Conclude la professoressa: “Come presidente di corso di laurea, ho invitato gli studenti a numerose conferenze tenute dal consorzio sul tema. È importante formare le nuove generazioni di ricercatori sulle nuove norme. Inoltre, ho sempre presentato la ricerca sugli standard come un’altra possibilità̀ di impiego. Spesso sono coinvolti scienziati nella stesura degli standard ed è un luogo di confronto tra diversi working group, che si adoperano per implementare una modalità di lavoro che offra risultati più robusti”.