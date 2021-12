Siglata un’intesa per lo sviluppo e la commercializzazione del farmaco sperimentale contro l’amiloidosi ATTR. Le due aziende lavoreranno congiuntamente negli Usa, mentre la farmaceutica anglo-svedese se ne occuperà nel resto del mondo (eccetto l'America Latina)

AstraZeneca si accorda con Ionis Pharmaceuticals per lo sviluppo e la commercializzazione di eplontersen, medicinale sperimentale per il trattamento i tipi di amiloidosi ATTR, malattia rara di origine genetica causata da diverse mutazioni del gene TTR. Le società svilupperanno e commercializzeranno congiuntamente eplontersen negli Stati Uniti, mentre AstraZeneca lo svilupperà e commercializzerà nel resto del mondo, eccetto in America Latina.

I termini dell’accordo

Secondo i termini dell’accordo, il pagamento anticipato da AstraZeneca a Ionis è di 200 milioni di dollari. AstraZeneca effettuerà ulteriori pagamenti fino a 485 milioni di dollari in seguito alle approvazioni normative. Pagherà anche fino a 2,9 miliardi al raggiungimento di determinati traguardi di vendita, più altre royalties. Nell’accordo sono previste disposizioni per la condivisioni di alcuni costi legati a sviluppo e commercializzazione in alcuni territori.

La transazione, spiega Astrazeneca, sarà finanziata in contanti e dovrebbe essere neutrale rispetto agli utili “core” nel 2021. Ionis continuerà a produrre e fornire eplontersen per gli studi clinici esistenti e AstraZeneca sarà responsabile della fornitura commerciale, con tempistiche di transizione da concordare tra le parti. AstraZeneca registrerà tutte le vendite generate nell’ambito dell’accordo.