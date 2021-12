di Redazione online

SEO Copywriting e nuovo algoritmo Google

Quali impatti sulla comunicazione digitale delle aziende healthcare?

Virtual Training, 5 maggio 2022, 9.15 – 17.00

Introduzione

Il posizionamento ottimale del sito web dell’azienda nel ranking dei motori di ricerca, e in particolare di Google, è un obiettivo ambito, che richiede competenze tecniche e umanistiche, in particolare legate alla scrittura. In questo contesto, il Google Search Experience Update, il nuovo algoritmo rilasciato da Google a maggio 2021, ha rivoluzionato il posizionamento organico delle pagine di molti siti, imponendo la revisione di pratiche e strategie, divenute nel frattempo meno efficaci. Il corso si propone l’obiettivo di:

approfondire le tecniche del SEO Copywriting , con particolare riferimento a Google, e di analizzare il valore e l’importanza delle keywords nelle strategie di posizionamento digitale dell’industria

fornire alle aziende tecniche e strumenti per effettuare una veloce diagnosi dello stato di salute del proprio sito web (SEO Audit) alla luce del nuovo algoritmo di Google

Le nozioni apprese verranno messe in pratica tramite esercitazioni e l’utilizzo di appositi software.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge a tutte le figure professionali dell’industria farmaceutica, di medical devices, nutraceutica, società di servizi che intendono rafforzare le proprie competenze per il posizionamento di brand/prodotti/progetti sulla rete.

Requisiti d’accesso

Corso Base

Non è richiesta una pregressa esperienza in strategie e tecniche di SEO copywriting

Che cosa imparerai

Partecipando al corso:

acquisirai consapevolezza degli impatti del nuovo algoritmo di Google sul posizionamento dei prodotti/brand/progetti della tua organizzazione sulla rete

dei prodotti/brand/progetti della tua organizzazione sulla rete avrai l’opportunità di verificare l’efficacia del sito web della tua azienda rispetto al funzionamento dell’algoritmo

rispetto al funzionamento dell’algoritmo imparerai alcune tecniche efficaci e immediatamente utilizzabili per migliorare il ranking di posizionamento.

Programma

9:15 – Search Engine Optimization: di cosa si tratta

SEO: definizione e utilità

SEO in ottica Marketing

9:30 – La ricerca sul Web

Universal Search

L’intento di ricerca

Google Micromoments

10:00 – Google Search Experience e SEO Audit

Teorie, tecniche e strumenti per effettuare il check-up del proprio sito web

11:00 – Break

11:15 – Alla ricerca delle Keyword

Concetti, Keyword, Query

Strumenti per trovare le keyword

Keyword di coda lunga

Tendenze e stagionalità

12:15 – SEO Insights

L’algoritmo Google Panda e Mobile First

SEO Basics: title and description

Gli Headings

Strutturare il testo

Sintesi e coerenza

12.45 – Q&A

13.00 – Break

14:00 – Microdati per una SEO di qualità

Knowledge Graph e rich snippet

La parola alle immagini

Anchor Text

15:00 – Strumenti che semplificano la vita

Google Developer Console

Google Lighthouse

SEO con WordPress: Yoast e Schema

Per approfondire

Update principali: Google Medic Update e i suoi effetti sul mondo HealthCare

16.15 – Key findings & lessons learned: consigli utili per un comunicatore in HealthCare & Pharma

16.45 – Q&A

17.00 – Chiusura dei lavori

Follow Up: esercitazione facoltativa da svolgere a casa

Docenti

Francesco Tissoni, Docente di Editoria multimediale e Teorie e tecniche della comunicazione web presso l’Università degli studi di Milano. Il Professor Tissoni è esperto di progetti di divulgazione culturale via web e di tematiche relative ai nuovi media e si occupa, anche a livello di ricerca, di Data Design, Infografiche, Sentiment Analysis e di Social media Marketing. Svolge attività di consulenza per aziende italiane e multinazionali in ambito comunicazione e IT dal 2001.

