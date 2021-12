Entangled Capital e Capital Dynamics acquistano Crestani: nasce il polo del vetro a uso farmaceutico

Dopo SM Pack, Nuova Pasquini e Bini, è la terza operazione di acquisizione del Fondo EC I che punta a creare un gruppo specializzato nella produzione di fiale per uso farmaceutico e cosmetico ad alto contenuto tecnologico

Creare un polo per la trasformazione del vetro tubolare e la produzione di fiale e flaconi per uso farmaceutico e cosmetico. Questo l’obiettivo del fondo EC I, gestito da Entangled Capital SGR, e del co-investitore Capital Dynamics che insieme hanno acquisito Crestani, azienda specializzata nella produzione di fiale per uso farmaceutico e cosmetico ad elevato contenuto tecnologico.

La società Crestani

Fondata in provincia di Vicenza nel 1950, Crestani lavora e trasforma vetro di I classe idrolitica, secondo l’attuale Farmacopea Europea. Oltre alla solida presenza nazionale ha sviluppato negli anni partnership con player internazionali, tanto che circa l’80% del suo fatturato viene effettuato sul mercato estero.

Le acquisizioni dei fondi

Già lo scorso anno i due fondi avevano acquistato SM Pack, società attiva nella produzione di packaging primario in vetro ad uso farmaceutico e cosmetico, e quest’ultima operazione consentirà di rafforzare la loro presenza nel settore e dar vita a un gruppo specializzato nella lavorazione del vetro borosilicato di tipo I per la produzione e sterilizzazione per uso farmaceutico e cosmetico di fiale e di flaconi, con un fatturato complessivo pari a circa 30 milioni di euro e con una marginalità significativa. Crestani, dopo SM Pack e Nuova Pasquini e Bini, è la terza operazione di acquisizione del Fondo EC I che punta a società industriali di tipo familiare con una propensione ad aggregazioni in settori frammentati con forti potenzialità di crescita. Nel corso del primo trimestre 2022 è prevista un’altra operazione, avendo raggiunto i target di raccolta prefissata (100 milioni).

Il settore delle fiale

“Crestani rappresenta oggi un prestigioso e fondamentale operatore nel settore delle fiale – ha detto Roberto Giudici, co-fondatore e amministratore delegato di Entangled Capital sgr e presidente di SM Pack – e siamo entusiasti di essere riusciti a conquistare la fiducia della Famiglia Crestani, in modo da poter consolidare queste due realtà industriali e poter attivare sinergie produttive e commerciali utili ad entrambe per rafforzare il posizionamento sul mercato italiano e internazionale”. L’obiettivo dei due fondi e creare un player di riferimento nel mercato delle fiale al alto contenuto tecnologico. “L’inclusione di Crestani nel perimetro dell’operazione SM Pack, conclusa lo scorso anno – ha aggiunto David Smith, managing director di Capital Dynamics – permette di posizionare il Gruppo allargato come un player innovativo e fondamentale nel settore delle fiale farmaceutiche e dei flaconi sterilizzati, in particolare per quelli destinati al vaccino anti-Covid, così importante per tutti noi oggi. Siamo inoltre lieti di aver rafforzato e ampliato la nostra già proficua partnership con Entangled Capital e con il ceo di Gruppo, Claudio Baratta”.

Nuove prospettive di crescita

“Abbiamo deciso di aderire al progetto di crescita e sviluppo rappresentato dai soci Entangled e Capital Dynamics – ha commentato Giampaolo Crestani, presidente dell’omonima azienda – con la sicurezza che insieme le due società potranno raggiungere nuovi traguardi di espansione, collaborando nell’identificazione di nuove soluzioni per una crescita continua”.