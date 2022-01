La distribuzione farmaceutica chiede l’obbligo vaccinale senza limiti d’età per tutto il comparto

Dopo l’appello dell’Associazione distributori farmaceutici (Adf), anche Assoram si rivolge alle istituzioni: “Sarebbe un grande aiuto per garantire la regolarità dei servizi”

Il comparto della distribuzione farmaceutica chiede l’obbligo vaccinale per i suoi addetti, senza limiti di età. Dopo l’appello lanciato prima dell’Epifania dai grossisti Adf (Associazione distributori farmaceutici), scende in campo anche Assoram, che rappresenta la distribuzione primaria, spiegando che l’obbligo sarebbe “un grande aiuto” per assicurare la regolarità dei servizi.

I limiti del Green pass

Secondo il presidente di Assoram, Pierluigi Petrone, il green pass è utile ma non basta: “Il green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro è sicuramente un ottimo inizio ma impone un sistema complesso di controlli aziendali e personale dedicato che aggravano non poco le aziende già in affanno a causa dei notevoli contraccolpi economici della pandemia. Non solo, non potendo i datori di lavoro leggere le scadenze dei green pass, sono costretti ad un enorme sforzo organizzativo nei controlli, anche per ciò che concerne gli aspetti da gestire nei casi di irregolarità”.

Filiera essenziale

Per l’associazione, l’obbligo vaccinale esteso agli operatori della distribuzione farmaceutica, primaria e intermedia, permetterebbe alle aziende di salvaguardare la salute dei lavoratori senza mettere continuamente a rischio i delicati equilibri interni e la piena operatività dei servizi, tra cui quelli indispensabili di rifornimento di vaccini, farmaci e Dpi contro Covid-19.

“La nostra filiera, logistica e trasporto health, ha dimostrato, fin dall’inizio della pandemia, di essere essenziale nel contribuire alla tenuta del sistema di rifornimento della distribuzione intermedia, degli ospedali e delle farmacie. Oggi abbiamo bisogno di essere aiutati”, conclude Petrone.

Obbligo come per i farmacisti

Nei giorni scorsi la presidente di Adf, Ornella Barra, ha dichiarato: “Tutelare la sicurezza delle persone che lavorano nelle nostre aziende, che svolgono un servizio pubblico essenziale come riconosciuto dal Codice comunitario dei medicinali D.L.vo 219/2006, è indispensabile per continuare a garantire ininterrottamente la piena operatività del servizio. Ed è per questo che riteniamo opportuno reiterare l’appello al Governo affinché il nostro personale venga equiparato agli operatori delle farmacie, dove l’obbligo vaccinale già esiste”. Dalle aziende rappresentate da Adf dipendono circa 90mila consegne giornaliere di medicinali, vaccini e prodotti sanitari a farmacie, parafarmacie, ospedali, case di cura e laboratori di analisi.