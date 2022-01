di Redazione online

La riorganizzazione del lavoro in modalità ibrida

Un focus sul settore healthcare

Virtual Training, 7 aprile 2022, 9.30 – 12.30

Introduzione

Dopo quasi due anni di pandemia il lavoro da remoto si è pienamente affermato in quasi tutti gli ambiti professionali a livello pubblico e privato. Tutti gli analisti sono d’accordo che, anche dopo la pandemia, non si tornerà indietro e la maggior parte delle imprese stanno già ripianificando i processi di lavoro alternando giornate in presenza e da remoto. Il corso ha l’obiettivo di analizzare la situazione attuale e fornire indicazioni su come riorganizzare il lavoro in modalità ibrida preservando la performance e gli obiettivi di business e favorendo contestualmente la motivazione e l’engagement delle risorse.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge al top e middle management, alle direzioni HR e ai responsabili di funzione dell’industria healthcare (farmaceutica, dispositivi medici, nutraceutica), delle società di servizi e delle pubbliche amministrazioni sanitarie

Requisiti d’accesso

Corso base

Non sono richieste esperienze pregresse di organizzazione del lavoro in modalità ibrida

Che cosa imparerai

Partecipando al corso acquisirai gli strumenti interpretativi per comprendere e comunicare adeguatamente il cambiamento culturale legato alle modalità di lavoro ibrido all’interno della tua azienda. Acquisirai inoltre un modus operandi e uno “strumento-guida” per impostare un programma di trasformazione culturale all’interno della tua organizzazione.

Programma

Introduzione ai lavori e obiettivi del percorso formativo

Overview sul lavoro ibrido in Italia durante la pandemia

durante la pandemia I principali vantaggi e le maggiori criticità riscontrate

riscontrate Che cosa ci aspetta nel post pandemia

Cosa può essere fatto da remoto e cosa invece è strategico mantenere in presenza

La figura del manager-coach o “smart manager” per la gestione delle persone e degli obiettivi nel modello ibrido

per la gestione delle persone e degli obiettivi nel modello ibrido L’ascolto dei dipendenti e la condivisione delle informazioni

e la condivisione delle informazioni Come creare, con uno “strumento guida”, un piano d’azione condiviso (per l’organizzazione aziendale nel suo complesso o per il team) per massimizzare efficacia ed efficienza del lavoro in modalità ibrida

Docenti

Francesca Ippolito, Formatrice & Executive Coach Formatrice ed Executive Coach, si occupa di percorsi di gruppo e individuali per il potenziamento e la valorizzazione delle competenze professionali, il raggiungimento degli obiettivi di business e la motivazione delle risorse interne. Ha conseguito l’accreditamento internazionale PCC (Professional Certified Coach) presso l’ICF (International Coaching Federation) ed è docente alla Scuola di Coaching Creativo. Svolge attività di formazione in tema di: organizzazione aziendale e benessere organizzativo con un focus specifico su progetti di welfare aziendale, smart working e conciliazione vita/lavoro.

