Monica Caserta nominata market access & government affairs director di Grünenthal Italia

Assumerà la responsabilità dell'accesso al mercato nazionale e regionale. Dopo gli inizi in Regione Lombardia, entra nel mondo pharma ricoprendo ruoli di diversità complessità, sia in termini di gestione di prodotti che di risorse

Monica Caserta entra in Grünenthal Italia in qualità di market access & government affairs director; assumerà la responsabilità del market access nazionale e regionale e del government affairs, entrando così a far parte del management team e riportando direttamente ad Aldo Sterpone, general manager di Grünenthal Italia.

La carriera

Ha iniziato il suo percorso professionale in Regione Lombardia, entrando poi in ambito pharma ricoprendo ruoli di diversità complessità, sia in termini di gestione di prodotti sia di gestione risorse. Ha lavorato in filiali italiane di aziende quali Takeda, Wyeth e Gilead e, con la recente esperienza in veste di director value access and policy lead Italy in Bluebird bioItaly, ha acquisito importanti competenze nell’ambito delle terapie innovative.

Ruolo e obiettivi

“Monica Caserta – commenta Aldo Sterpone – avrà il compito di coordinare le attività di accesso al mercato per la filiale italiana del Gruppo, confrontandosi e collaborando con le istituzioni nazionali e regionali con l’obiettivo di valorizzare, con approcci e progettualità sempre più innovativi, l’expertise e il valore di Grunenthal nell’area del dolore”.

“È un’esperienza significativa poter contribuire alla risposta di salute nell’area del dolore ed è importante farlo in una realtà aziendale quale Grünenthal Italia, da sempre attenta al valore dell’innovazione, della collaborazione e della leadership al femminile – conclude Monica Caserta –. Il contesto lavorativo vanta, infatti, politiche volte a migliorare il work-life balance e la flessibilità, così come, analogamente, è sempre più indirizzata alla digitalizzazione e multicanalità”.