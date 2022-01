Paolo Siviero entra nel cda di Value Relations

Dopo una lunga esperienza all’Agenzia italiana del farmaco, dove ha diretto l’area Strategia ed economia del farmaco, e dopo aver guidato il principale fondo d’investimento italiano dedicato all’healthcare, ora si occuperà del lancio di nuovi servizi di consulenza dedicati all’innovazione in ambito healthcare

Paolo Siviero entra nel Consiglio di amministrazione di Value Relations, società di consulenza nel settore healthcare che, da oltre 15 anni, affianca gli attori della salute e della sanità, mantenendo la sua anima italiana e indipendente. Dopo una lunga esperienza all’Agenzia italiana del farmaco, dove ha diretto l’area Strategia ed economia del farmaco, e dopo aver guidato il principale fondo d’investimento italiano dedicato all’healthcare, ora Siviero ha accolto la sfida di lanciare nuovi servizi dedicati all’innovazione in ambito healthcare. Grazie alla sua esperienza nella valutazione, sviluppo e accesso all’innovazione e grazie alla sua visione globale, potrà dare un grande contributo nell’interpretazione delle attuali prospettive mercato e dei cambiamenti in atto, sia dal punto di vista delle esigenze del settore pubblico sia di quello imprenditoriale.

Il nuovo ruolo

Siviero assumerà le deleghe relative allo studio e sviluppo di nuove attività di consulenza, specificamente legate all’innovazione e all’accesso al mercato, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di servizi di medio-lungo termine per il posizionamento strategico e l’introduzione di nuove tecnologie nel mercato. Grazie alla sua esperienza in campo finanziario, Siviero potrà occuparsi dell’offerta di servizi dedicati al trasferimento tecnologico, alle start-up e alle imprese che intendono far crescere la propria capacità di innovazione. Il suo ruolo sarà anche di supporto alle imprese che vogliono avviare un processo di trasformazione aziendale verso un modello sempre più etico e sostenibile, adottando parametri Esg.

Soluzioni a misura di azienda

“Collaborare con una realtà come Value Relations – ha commentato Siviero – che considero un’eccellenza per capacità e per serietà, mi permetterà di continuare ad offrire supporto a tutti gli attori coinvolti nel sistema salute, per facilitare quei processi di cambiamento che ancora di più faranno del nostro sistema uno dei migliori a livello internazionale. La sfida di supportare le aziende nella trasformazione verso un nuovo stile imprenditoriale, caratterizzato da un ruolo sociale attivo e propositivo è uno degli aspetti in cui credo maggiormente, perché sono convinto che sia parte integrante del compito di offrire soluzioni volte al bene degli altri, che è a sua volta la vera missione delle imprese del settore”.

Sostenitori dell’innovazione

Marco Giorgetti, managing director di Value Relations ha commentato l’ingresso di Siviero sottolineando che “l’intero ecosistema dell’healthcare è attraversato da trasformazioni senza precedenti, e per questo, proprio adesso, abbiamo scelto di rilanciare la sfida che rappresenta da sempre il dna di Value Relations: offrire consulenza davvero integrata, che non trascuri alcun sapere in grado di generare concretamente valore per i nostri partner”. “L’incontro con Paolo Siviero è stato davvero felice e al contempo del tutto naturale – ha continuato Giorgetti – perché il suo corso professionale e la sua sensibilità già assomigliano molto al nostro identikit societario: entrambi verticali nell’healthcare ma eclettici nelle competenze; e poi sostenitori convinti dell’innovazione e dello slancio imprenditoriale, ma al contempo persuasi che il più inestimabile dei valori, nel nostro ambito, consisterà sempre nel Servio Sanitario Nazionale in sé: nelle sue prerogative e nelle sue garanzie per i cittadini”.