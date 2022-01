Pharmagest Italia: Francesco Di Liscia è il nuovo amministratore delegato

La filiale italiana della multinazionale francese ha lanciato nel 2021 nuove soluzioni per la digitalizzazione delle farmacie

Francesco Di Liscia è il nuovo amministratore delegato di Pharmagest Italia. “Il nuovo timoniere – spiega l’azienda in una nota – è stato scelto nel quadro di un processo di ricerca di un nuovo numero uno con un importante background dirigenziale e con significative esperienze nella trasformazione digitale. Con un recente trascorso come General Manager in una azienda leader nell’informatica per medici, Di Liscia ha ricoperto ruoli di prestigio in realtà multinazionali, dove ha approfondito la conoscenza dei servizi informatici per il mondo healthcare”.

Percorso di crescita per Pharmagest Italia

“Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso, per me molto stimolante. L’azienda – commenta Di Liscia – è ben strutturata e viene da una lunga e considerevole esperienza nel settore. Lavoreremo per proseguire e valorizzare la strada tracciata; negli ultimi anni, infatti, Pharmagest ha ampliato la presenza in Italia consolidando la sua leadership nel settore dei grossisti farmaceutici e ponendo solide basi per divenire in breve tempo uno dei principali player nel settore delle farmacie”. Di Liscia considera Pharmagest “pioniera dell’innovazione” e “l’unica a offrire soluzioni specializzate all’intero comparto farmaceutico”. E ancora: “Il know how di ampio respiro e l’atteggiamento proattivo dato dal gruppo internazionale di cui facciamo parte creano il presupposto per divenire sempre più un punto di riferimento per il mercato. Viviamo anni di forte cambiamento ed il nostro focus – conclude l’ad – è quello di affiancare i clienti per trasformare insieme le nuove sfide in opportunità di crescita”.

Farmacia digitale

Pharmagest Italia è la filiale dell’omonima multinazionale francese. Nel 2021 ha lanciato nuove soluzioni per le farmacie integrate al software gestionale di ultima generazione id., un ecosistema volto alla realizzazione della farmacia dei servizi: digitalizzazione del punto vendita, gestione centralizzata dei gruppi, soluzioni per favorire l’aderenza terapeutica dei pazienti.