Public Affairs, Paola De Angelis entra nel team di I-Com come Strategic Counsellor

Paola De Angelis entra a far parte dell’Istituto per la Competitività (I-Com) con il ruolo di Strategic Counsellor sui temi del Public Affairs nel settore della salute. Il think tank presieduto dall’economista Stefano da Empoli, con sede a Roma e Bruxelles, è specializzato sui temi del digitale, dell’energia e della salute. De Angelis – che si occuperà di guidare le strategie di relazioni pubbliche dell’istituto nel settore della salute – lavorerà in tandem con la direttrice dell’area innovazione Eleonora Mazzoni e in collegamento con la squadra di I-Com coordinata dal segretario generale Andrea Picardi.

Chi è Paola De Angelis

Manager di lungo corso nell’ambito dei settori della salute e del pharma, De Angelis arriva in I-Com dopo aver ricoperto numerosi ruoli nel mondo delle istituzioni, delle associazioni e delle imprese. Consigliera del Ministro delle Politiche Sociali dal 1998 al 2001 e manager per il Sud Europa per l’Alleanza globale sui vaccini e l’immunizzazione Gavi-The Vaccine Fund, nel corso della sua carriera ha curato anche la funzione di Public Affairs in Italia di alcune delle principali multinazionali del comparto farmaceutico, tra cui Novartis e GlaxoSmithKline (Gsk).

Attualmente ricopre anche l’incarico di Senior Advisor per il Global Solidarity Fund. “L’autorevolezza e la solidità di I-Com rendono questo mio incarico un onore e una sfida che sono felice di accettare”, ha commentato De Angelis, che ha poi aggiunto: “Competitività e innovazione sono i valori che condividiamo, convinti che la collaborazione tra pubblico e privato sia la ricetta per rafforzare accesso, equità e crescita in sanità”.

Il benvenuto del presidente

Un ingresso salutato con soddisfazione dal presidente dell’Istituto per la Competitività da Empoli: “L’arrivo di De Angelis rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di consolidamento e crescita di I-Com. La sua esperienza nel campo delle relazioni istituzionali e dell’advocacy sui temi della salute ci aiuterà a perseguire con ancora maggiore determinazione la nostra mission”. Il focus dell’istituto – ha continuato l’economista – “rimangono i fattori alla base della competitività e dell’innovazione così come l’analisi e la proposta di soluzioni di policy a livello locale, nazionale ed europeo per accelerare i trend del progresso economico e sociale”.