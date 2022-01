Ardian acquisisce da White Bridge Investments la maggioranza di Biofarma Group

La crescita di Biofarma

Dal 2016 sotto la guida dell’Amministratore Delegato Maurizio Castorina, Biofarma è passata da circa 30m di euro ad oltre 230m di euro di fatturato, grazie alla crescita organica a doppia cifra e all’intensa attività di M&A (5 acquisizioni in 4 anni). Ad oggi, quasi il 50% di tale fatturato è sviluppato su mercati internazionali, beneficiando della partnership con vari clienti globali. A seguito dell’integrazione delle società recentemente acquisite e di investimenti in ricerca e sviluppo e in impianti produttivi all’avanguardia l’azienda nel tempo ha assunto un ruolo di rilievo nel segmento dei prodotti a base di probiotici, crescendo anche nel panorama europeo.