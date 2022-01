Gsk rifiuta offerta da 50 miliardi di sterline da Unilever per la divisione Consumer healthcare

La multinazionale britannica non molla la presa perché considera l'operazione di acquisizione della business unit "una scelta strategica forte"

La divisione Consumer healthcare di GlaxoSmithKline (Gsk) nel mirino di Unilever, la multinazionale britannica di beni di consumo. Gsk ha comunicato di aver rifiutato le prime tre offerte pubbliche di acquisto da parte Unilever, delle quali una del valore di 50 miliardi di sterline ricevuta poco prima di Natale. Se realizzata si tratterebbe di uno dei takeover più grandi mai realizzati sulla piazza di Londra, ma la società farmaceutica crede che sia stato sottostimato il potenziale di crescita e la capacità di realizzare sinergie nel settore della salute dei consumatori.

Unilever non molla la presa

In una nota Unilever ha spiegato che non si arrenderà e tornerà all’attacco in quanto considera la business unit Consumer healthcare di Gsk (della quale Pfizer detiene il 32%) “una scelta strategica forte” e “creerebbe una scala e una piattaforma di crescita per il portafoglio combinato negli Stati Uniti, in Cina e in India, con ulteriori opportunità in altri mercati emergenti”.

Prospettive di crescita

Nel weekend Gsk ha detto di aver rifiutato le proposte non richieste per la divisione che produce tra gli altri prodotti anche Polident, Sensodyne e Voltaren, in quanto è stata svalutata l’impresa e le sue prospettive future. Secondo le nuove previsioni, infatti, la crescita annuale delle vendite di questa business unit dovrebbe attestarsi sul 4%-6%, dopo che lo scorso anno ha realizzato vendite per 9,6 miliardi di sterline, superiori al 3%-3,5%. L’offerta di Unilever, ricevuta il 20 dicembre 2021, prevedeva un valore di acquisizione totale di 50 miliardi di sterline, dei quali 41,7 miliardi di sterline in contanti e 8,3 miliardi di sterline in azioni Unilever. Per Gsk è inferiore al potenziale di crescita.

Scissione e quotazione

La casa farmaceutica, gestita da Dame Emma Walmsley, ha deciso di portare avanti il piano A, ovvero la scissione e la quotazione in borsa quest’estate del Consumer health, noto per marchi come il dentifricio Aquafresh e Sensodyne, insieme a Panadol e Voltaren. Ma c’è un piccolo nucleo di potenziali acquirenti che potrebbero fare una proposta, come scrivono i giornali britannici, tra i quali grandi brand del calibro di Reckitt Benckiser, Procter & Gamble e Nestlé.