Donazioni e trapianti d’organi: nel 2021 crescita di oltre il 10%

Secondo l’ultimo report del Centro nazionale trapianti si torna ai livelli pre-Covid. In calo le opposizioni al prelievo in rianimazione

Nel 2021 le donazioni di organi sono cresciute del 12,1% rispetto all’anno precedente, mentre il numero di trapianti è aumentato di 9,9 punti. È la buona notizia che arriva dall’ultimo report pubblicato dal Centro nazionale trapianti (Cnt). “Gli ultimi dati dell’attività di donazione e trapianto sono un’ulteriore conferma della straordinaria capacità di reazione che il Servizio sanitario nazionale ha dimostrato in questi due anni di pandemia”, commenta il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Dobbiamo continuare a investire su un’eccellenza come la rete trapiantologica – sottolinea il ministro – sia sul fronte organizzativo che in termini di promozione dell’informazione, per convincere sempre più cittadini a dire sì alla donazione”.

I numeri

Il 2021 segna un’inversione di tendenza dopo la brusca frenata del 2020, quando l’impatto della prima ondata del Covid-19 aveva portato a un netto calo (-10%). Il numero dei prelievi di organi è tornato sopra quota 1.700, come prima del Covid. Le donazioni nel 2021 sono state 1.725 contro le 1.539 del 2020, di cui 1.363 da donatori deceduti (+10,4%) e 362 da viventi (+19,1%). Complessivamente il tasso di donazione è risalito a 22,9 donatori per milione di abitanti: meglio del 2020 (20,5), ma anche del 2019 (22,8). In calo le opposizioni al prelievo degli organi rilevate nelle rianimazioni: nel 2021 i “no” si sono fermati al 28,6%, contro il 30,2% dell’anno precedente.

Diversi tipi di trapianti

Sono stati 3.778 i trapianti eseguiti in Italia nel 2021, 341 in più rispetto al 2020. L’aumento più marcato riguarda i trapianti di fegato (1.376, +14,5%), ma sono cresciuti tanto anche quelli di pancreas (passati dai 41 del 2020 ai 55 del 2021). Più 7,6% per i trapianti di rene, che sono sempre quelli più numerosi (2.051, oltre la metà del totale), in salita anche i trapianti di cuore (251, +5,5%), mentre rimane più contenuta l’attività di trapianto di polmone: 115 interventi eseguiti (come nel 2020).

Il midollo

Anche l’attività di donazione e trapianto di cellule staminali emopoietiche ha registrato una crescita, come accaduto nonostante la pandemia anche nel 2020. I trapianti da donatori non consanguinei sono stati ben 931 (+6,4%), mentre le donazioni effettive sono arrivate a quota 300 (+4,2%) di cui ormai quasi il 90% prelevate da sangue periferico (più semplice e rapido), mentre diminuisce ancora la donazione “tradizionale” da midollo osseo vero e proprio. Positivo anche il bilancio delle nuove iscrizioni al Registro dei donatori di midollo osseo (Imbdr): 24.227 i nuovi donatori potenziali registrati nel 2021 (nel 2020 erano stati 20.960).

I tessuti

In aumento anche i trapianti di tessuti umani: nel 2021 ne sono stati effettuati 18.506, oltre 4mila in più rispetto all’anno precedente (+29,7%). In quasi metà dei casi (9.047) si è trattato di trapianti di tessuto muscolo-scheletrico (+33,8%), ma sono in aumento tutte le tipologie di intervento (membrana amniotica +71,8%, cornea +17,5%, cute +13,5%, valvole cardiache +12,9%, mentre i trapianti di vasi sanguigni sono addirittura raddoppiati). Più contenuto l’aumento delle donazioni, che sono state 9.968 (+6,9%), di cui 6.695 di cornea (+6,6%). Il Cnt segnala il primo caso di donazione e trapianto di tessuto adiposo.

