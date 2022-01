Thermo Fisher Scientific, Sara Maria Carrella nominata Regional Legal Lead Emea North

Carrella è un avvocato qualificato con oltre 19 anni di esperienza in aziende farmaceutiche e organizzazioni di produzione per conto terzi. Lascia il posto di Lead Counsel per la divisione prodotti farmaceutici nella Regione Europea nel Pharma services group (Psg)

Sara Maria Carrella, attualmente Lead Counsel per la divisione prodotti farmaceutici nella Regione Europea nel Pharma Services Group (PSG) di Thermo Fisher Scientific, succederà a Lynn Gray come Senior Corporate Counsel e Regional Legal Lead per la regione del Nord all’interno del team legale Emea (Europe, Middle East, and Africa). Carrella rimarrà a Monza, in Italia, e a lei riporteranno: Sara: Michael Byrne – Corporate Counsel, Gordon MacTavish – Consulente aziendale e Cameron Ramage – Consulente aziendale.

Chi è Sara Maria Carrella

Carrella è un avvocato qualificato con oltre 19 anni di esperienza in aziende farmaceutiche e organizzazioni di produzione per conto terzi. Ricopre il suo ruolo attuale dove ha fornito supporto legale per le entità nella rete EU (Italia, Francia, regno Unito e Paesi Bassi) dal 2019. Dal 2014 coordina a livello italiano, la strategia di relazioni con il governo.

In precedenza, è entrata a far parte di Patheon nel 2007, dove ha ricoperto infine il ruolo di Director of Legal Services and Compliance. Prima di entrare in Patheon, Carrella ha lavorato presso diversi studi legali internazionali con sede in Italia, dove si è occupata di diritto commerciale, societario e farmaceutico. Si è laureata cum laude in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. Ha conseguito un LLM presso la Suffolk Law School di Boston e un MBA presso la Bocconi Business School di Milano.

Nuove prospettive

“È un grande piacere poter offrire un’opportunità di crescita professionale a un candidato interno che ha una straordinaria esperienza e ha dimostrato le sue capacità nel suo attuale ruolo in Thermo Fisher” ha affermato Michael Boxer, Senior Vice President e General Counsel presso Thermo Fisher Scientific. “È anche entusiasmante portare un avvocato di una giurisdizione e gruppo differente nel team Emea Legal North per portare nuove prospettive e idee nel nostro studio. Sono fiducioso che questo ci consentirà di migliorare ulteriormente il supporto che offriamo ai nostri colleghi e clienti”.

Lo scorso luglio Lynn Gray è stata promossa a Senior Legal Director, Corporate Accounts, mentre il successore di Carrella – che inizierà a passare gradualmente al suo nuovo ruolo – nel suo attuale ruolo nel PSG sarà annunciato a tempo debito.