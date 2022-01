Europarlamento, via libera all’accordo per il potenziamento dell’Ema

Approvata l’intesa con il Consiglio Ue. All'Agenzia europea per i medicinali più poteri per fronteggiare le carenze di farmaci e dispositivi medici

Un’Ema più forte per contrastare le carenze di medicinali e dispositivi medici, fronteggiare le emergenze di salute pubblica e favorire l’innovazione. Il Parlamento europeo ha dato il via libera all’accordo raggiunto con il Consiglio l’anno scorso per aumentare i poteri del regolatore dei medicinali dell’Ue. Il testo è stato approvato in via definitiva con 655 voti favorevoli, 31 contrari e otto astensioni.

Ema più attrezzata contro le carenze

“L’Agenzia europea per i medicinali – spiega una nota dell’Europarlamento – sarà meglio attrezzata per monitorare e mitigare le carenze di medicinali e di dispositivi medici vitali e per affrontare le emergenze di salute pubblica. Saranno creati due gruppi direttivi, rispettivamente per i medicinali e i dispositivi medici, e l’Ema creerà e gestirà una piattaforma europea di monitoraggio delle carenze per facilitare la raccolta dei dati”.

Nel nuovo corso sarà data più enfasi al coinvolgimento degli stakeholder. “Tutti gli attori della catena di approvvigionamento – prosegue la nota – saranno coinvolti in maniera più diretta, con la consulenza di esperti rappresentanti dei pazienti e di professionisti del settore medico, nonché di titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, distributori all’ingrosso e altri soggetti strettamente coinvolti nell’assistenza sanitaria”. L’agenzia creerà anche una pagina web con informazioni pubbliche sulle carenze.

Più trasparenza

“La nuova piattaforma europea di monitoraggio delle carenze fornirà all’Agenzia uno strumento chiave per monitorare la fornitura di medicinali e prevenire le carenze. In breve, più trasparenza, più partecipazione, più coordinamento, più monitoraggio efficace e più prevenzione”, ha commentato il relatore, lo spagnolo Nicolás González Casares (S&D).

Sul fronte dell’innovazione, saranno sostenuti i test clinici per sviluppare vaccini e i trattamenti, aumentando la trasparenza: i dati relativi alle sperimentazioni cliniche e le informazioni sui prodotti medicinali autorizzati saranno resi disponibili in modo rapido e accessibile.

Dal primo marzo 2022

Il rafforzamento dell’Ema rientra nel percorso per la costruzione di una Unione europea della salute, avviato dalla Commissione Ue nel 2020 per offrire un nuovo quadro di sicurezza sanitaria all’altezza delle nuove sfide e delle lezioni impartite dalla pandemia di Covid-19. Lo strumento adottato per potenziare l’Ema è quello di un regolamento, che entrerà in vigore a partire dal primo marzo 2022.

IL DOCUMENTO