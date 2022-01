Retinopatia diabetica, Meteda acquisisce la portoghese Retmarker

L'accordo permetterà di sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale nell'attività di screening, di diagnosi e del trattamento precoce della malattia che è una comune complicanza del diabete

Un accordo che, grazie all’incontro con l’intelligenza artificiale, apre nuovi scenari in oftalmologia, con particolare attenzione alle malattie retiniche come la retinopatia diabetica. Meteda, gruppo italiano specializzato nella creazione e sviluppo di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate nel campo del diabete e della nutrizione, ha annunciato l’acquisizione di Retmarker, azienda portoghese esperta in Ai applicata all’oftalmologia.

La retinopatia diabetica

“La retinopatia diabetica è una malattia i cui sintomi spesso compaiono tardivamente, quando le lesioni hanno ormai creato danni irreversibili agli occhi – ha spiegato Marco Vespasiani, General manager di Meteda – se non diagnosticata e non trattata per tempo porta a una perdita visiva invalidante, fino alla cecità in circa il 7 per cento dei pazienti, inoltre, è la prima causa di ipovisione nella popolazione diabetica. L’acquisizione di Retmarker e delle sue tecnologie che si basano sull’intelligenza artificiale è un enorme passo avanti per la prevenzione della retinopatia diabetica e delle sue gravi conseguenze in Italia”.

Ricerca e tecnologia

Meteda metterà a disposizione il suo impegno nel campo dei database medici per cliniche diabetologiche e nello sviluppo di software per migliorare la qualità di vita delle persone mentre la tecnologia di Retmarker permetterà di migliorare e semplificare il processo di screening, rendendo l’analisi delle immagini del fondo oculare e la diagnosi oggettive e immediate.

Complicanza del diabete

La retinopatia diabetica, ha ricordato l’Associazione medici diabetologi (Amd), è una comune complicanza del diabete che viene diagnosticata in circa il 35% dei pazienti. Ha come principali fattori di rischio la durata della malattia e la tipologia di diabete: i soggetti con diabete di tipo 2 soffrono maggiormente di questa complicanza, risulta infatti presente nel 22 per cento dei casi a vari livelli di severità.

Tempestività della diagnosi

“Lo screening, la diagnosi e il trattamento precoce della malattia – ha aggiunto Vespasiani – sono fondamentali per prevenire la perdita della vista, l’efficacia delle terapie è strettamente legata alla tempestività della diagnosi, per questo è fondamentale fare controlli almeno bi-annuali o annuali. Tuttavia, sempre secondo gli annali Amd 2020, solo il 36,6% delle persone con diabete di tipo 2 è sottoposta alle visite di controllo. L’impiego delle nuove tecnologie acquistate da Meteda nella prevenzione di questa malattia – assicura – permette un alto livello di precisione e sicurezza nella diagnosi. Grazie a questo nuovo sistema di Intelligenza artificiale da oggi sarà realmente applicabile in tutti i centri di diabetologia italiana lo standard di cura che prevede uno screening del fondo dell’occhio in tutte le persone con diabete”.