Roberta Busticchi nominata presidente e amministratore delegato di Siemens Healthineers Italia

Roberta Busticchi è stata nominata presidente e amministratore delegato di Siemens Healthineers Italia. Succede a Clara Sattler, promossa nel frattempo al ruolo di Senior vice president global head of sales che adesso guiderà le strategie commerciali della divisione advanced therapies dell’azienda direttamente da Erlangen, sede del quartier generale di Siemens Healthineers.

Il profilo

Classe 1973, nata a La Spezia, con una laurea in chimica farmaceutica e un MBA alle spalle, Roberta entra in Johnson & Johnson negli anni duemila e ne esce cinque anni dopo come Product Development Manager nel dipartimento di ricerca e sviluppo di casa madre, in New Jersey. Nel 2005 approda in Medtronic, dove ricopre ruoli di crescente responsabilità nel settore Spine & Biologics. In Abbott entra nel 2011 come responsabile della Divisione Endovascolare a livello di country e successivamente assume il ruolo di guida della Unit Structural Heart per il Sud Europa. Dal 2017 ricopre il ruolo di General Manager per la Divisione Structural Heart.

Le strategie in Italia

“Siamo molto lieti di accogliere Roberta Busticchi come presidente e amministratore Delegato di un paese strategico come l’Italia”, dichiara Sourabh Pagaria, Executive Vice President e Head of Southern Europe Siemens Healthineers. “Roberta è una leader con un curriculum di prim’ordine nel settore medicale e con molteplici storie di successo all’attivo nella gestione di team di sviluppo prodotto, vendita e marketing, sia a livello locale che internazionale. Siamo certi che, forte della sua ampia esperienza nel settore, Roberta sarà in grado di garantire a Siemens Healthineers un percorso di continuità e forte crescita, rafforzandone ulteriormente la posizione di partner strategico per gli operatori sia pubblici che privati”.

Accrescere il business

“Sono entusiasta di intraprendere questa nuova sfida professionale in una realtà importante come Siemens Healthineers, entrando a far parte di un team consolidato e competente – afferma Roberta Busticchi. Fin dai primi incontri, la visione comune è stata fonte di forte motivazione e sono certa che, insieme a tutto il gruppo di lavoro, sapremo far crescere ulteriormente il business in Italia. Metto a disposizione tutte le conoscenze e le esperienze maturate nel corso della mia carriera per guidare un’azienda che ha fatto dell’innovazione il suo obiettivo primario verso i successi che merita. Ringrazio Sourabh per la fiducia e Clara per il lavoro portato avanti a cui desidero dare continuità”.