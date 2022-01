Emicrania, via libera della Commissione europea all’uso di eptinezumab per il trattamento profilattico

È il primo inibitore Calcitonin gene-related peptide (Cgrp) per via endovenosa autorizzato in Ue per questa indicazione. Il farmaco sarà disponibile ad aprile con il marchio Vyepti di Lundbeck e verrà somministrato ai pazienti adulti ogni tre mesi

La Commissione europea ha autorizzato l’uso dell’anticorpo monoclonale eptinezumab (Vyepti di Lundbeck) nell’Unione europea per il trattamento profilattico dell’emicrania negli adulti che hanno almeno quattro giorni di emicrania al mese. Il sì della Commissione arriva dopo il parere positivo, lo scorso 11 novembre, del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema).

Il farmaco di Lundbeck

Eptinezumab è il primo inibitore Calcitonin gene-related peptide (Cgrp) per via endovenosa autorizzato in Ue in questa indicazione. Il farmaco sarà disponibile ad aprile con il marchio Vyepti di Lundbeck e verrà somministrato ai pazienti adulti ogni tre mesi.

Gli studi

L’autorizzazione all’immissione in commercio si basa sull’efficacia e sulla sicurezza di Vyepti, studiata in due studi clinici di fase III (Promise-1 nell’emicrania episodica e Promise-2 nell’emicrania cronica). Il programma di studi clinici ha dimostrato una riduzione dei giorni di emicrania nel mese rispetto al placebo, che è stata mantenuta per l’intervallo di 12 settimane tra le somministrazioni e per la durata del trattamento. Inoltre, una riduzione dell’emicrania di circa il 50 per cento è stata osservata per entrambe le dosi di Vyepti. L’efficacia del farmaco è stata dimostrata anche in pazienti con una doppia diagnosi di emicrania cronica e cefalea da uso eccessivo di farmaci (Moh) dallo studio Promise-2.

La sicurezza

La sicurezza è stata valutata in circa duemila pazienti con emicrania che hanno ricevuto almeno una dose di Vyepti. Le reazioni avverse più comuni negli studi clinici per il trattamento preventivo sono state nasofaringite e ipersensibilità non grave.

Opzione per milioni di pazienti

“Abbiamo grandi aspettative nei confronti di Vyepti e, con l’approvazione dell’Ue, non vediamo l’ora di fornire un’opzione di trattamento tanto necessaria a milioni di pazienti – ha commentato Johan Luthman, responsabile Ricerca e sviluppo di Lundbeck – e di offrire la possibilità di ridurre il carico medico e personale dell’emicrania che ha un forte impatto sulla famiglia, sulla vita sociale e lavorativa di questi pazienti”.