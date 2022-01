Salute animale, un gatto domestico su due è affetto da parassiti

A dirlo è uno studio, realizzato con il contributo non condizionato di Msd Animal Health, che ha coinvolto i dipartimenti di parassitologia di tredici poli universitari italiani. Secondo quanto emerso dall’indagine, quasi sei gatti su dieci risultano affetti da almeno una specie di parassita

Un gatto domestico su due è affetto da parassiti. A dirlo è uno studio, realizzato con il contributo non condizionato di Msd Animal health, che ha coinvolto i dipartimenti di parassitologia di 13 poli universitari italiani. Secondo quanto emerso dall’indagine, quasi sei gatti su dieci risultano affetti da almeno una specie di parassita. Questo significa che in oltre il 50% dei gatti domestici alberga almeno un parassita, sia che sia localizzato all’esterno, come pulci e zecche o all’interno come nel caso dei vermi intestinali respiratori.

I dettagli dello studio

Lo studio ha permesso di ottenere una panoramica aggiornata su scala nazionale della prevalenza dei parassiti esterni e interni del gatto. Il 22% dei gatti analizzati è risultato affetto da endoparassiti, ossia parassiti interni mentre il 15% da ectoparassiti, ossia quelli esterni, mentre il 21% da entrambi. Si tratta di dati elevati che rappresentano un monito a seguire tutti i protocolli di prevenzione e trattamento, per garantire la salute dei gatti, ma anche delle loro famiglie e dell’ambiente, il tutto seguendo un approccio One health.

Il campione coinvolto

L’indagine è stata condotta su un campione di 987 gatti, di entrambi i sessi e di tutte le età, di diversa (colonia, gattile, casa), stile di vita (prevalentemente al chiuso, prevalentemente all’esterno, esclusivamente all’esterno) ed area geografica (nord, sud, centro).

Dall’analisi dei risultati è emerso come non sia più possibile parlare di stagionalità o “stagione a rischio per parassiti”, per via del fenomeno delle alterazioni stagionali. I parassiti, nello specifico i parassiti esterni come pulci e zecche presenti un tempo solo in alcuni periodi dell’anno, riescono oggi a sopravvivere molto più a lungo, richiedendo così un controllo e un trattamento dell’animale per tutti i 12 mesi dell’anno. Per questo motivo, la durata dello studio è stata di 15 mesi ed è per questo che è stato chiesto ai vari dipartimenti di arruolare un numero costante di animali ogni mese, in modo da poter valutare proprio il fattore stagionalità.

Colpiti anche i gatti adulti e domestici

In linea con le attese, tra i principali risultati emersi dall’indagine, gli animali giovani, di età inferiore a un anno sono risultati essere quelli maggiormente colpiti dai parassiti sia interni che esterni, con una prevalenza che supera il 70%. Da notare, però, che, secondo la ricerca, anche i gatti adulti e quelli anziani, di età superiore a 9 anni sono risultati positivi alla presenza di parassiti.

Le tipologie di ricovero

Sulla stessa linea, i risultati ottenuti in base alla tipologia di ricovero che, se da una parte confermano le attese, attestando che i gatti di colonia sono quelli maggiormente infestati (prevalenza pari al 77%), dall’altra evidenziano come anche i gatti di gattile e quelli di proprietà, che vivono in casa, sono allo stesso modo soggetti al rischio di infestazione con prevalenze sovrapponibili in entrambi i gruppi: 51% nei gatti di proprietà e 48% nei gatti di gattile.

L’analisi dello stile di vita

Se consideriamo lo stile di vita, il 75% degli animali che vive esclusivamente all’esterno, e quindi maggiormente esposto al rischio presenta una prevalenza elevata, 75,7%, ma, ancora una volta, è da sottolineare che anche gli animali che vivono prevalentemente in casa possono essere infestati da parassiti, con una prevalenza che si attesta comunque attorno al 36%.

Dati significativi, dunque, che mettono l’accento sull’importanza di non sottovalutare mai il rischio di infestazione da parassiti, anche nel caso di gatti anziani e gatti che vivono prevalentemente in casa. La raccomandazione è quindi quella di fare sempre riferimento al proprio medico veterinario di fiducia per conoscere e adottare le migliori pratiche di prevenzione e trattamento 12 mesi l’anno.

I rischi per la salute umana

Un altro importante aspetto su cui si è soffermato lo studio è il rischio connesso alla salute umana: molti dei parassiti che affliggono gli animali domestici sono in grado di colpire anche l’uomo, causando le cosiddette zoonosi. A questo riguardo, tra i dati estrapolati dall’indagine, si evidenzia che numerosi gatti, tra cui gatti di proprietà e con uno stile di vita prevalentemente al chiuso, all’esame delle feci sono risultati positivi a un verme molto comune che si localizza a livello intestinale: l’ascaride toxocara cati.

Dallo studio è emerso che tale verme è quello con la più elevata prevalenza, pari al 25,6%. Dal momento che le uova di questo parassita eliminate con le feci dei gatti infestati sono molto resistenti nell’ambiente, è facile pensare che queste elevate prevalenze possano avere un impatto importante in termini di contaminazione ambientale: bastano infatti le feci di un gatto infestato disperse nell’ ambiente per rendere quel territorio fortemente contaminato per un lungo periodo, rappresentando quindi un rischio per altri animali e anche per l’uomo, bambini piccoli in primis ma anche adulti che svolgono lavori all’esterno e sono a contatto con la terra, come i giardinieri, gli operatori ecologici ecc.

Tale parassita è il responsabile della toxocariasi, una patologia di cui spesso sono vittime i bambini quando ingeriscono terra contaminata dalle feci di animali che contengono le uova di questo nematode. In questo contesto, dunque, come ribadito anche nello stesso studio, il ruolo del medico veterinario è ancora una volta fondamentale, non solo per formulare una corretta diagnosi e prescrivere un trattamento efficace, ma anche per informare il pet parent sui rischi connessi alla salute umana, ricordando l’importanza di visite regolari e della prevenzione.