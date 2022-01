Farmaci per gli animali: comincia una nuova stagione

Dal 28 gennaio 2022 il nuovo Regolamento europeo 2019/6 è realtà. Molte le aspettative, così come le innovazioni. Parla Ivo Claassen, responsabile della Divisione Veterinaria e vicedirettore esecutivo dell’Ema. Dal numero 11 di Animal Health

di Elisabetta Gramolini

Più attenzione ai farmaci veterinari. Nuovi impegni per contrastare l’antibiotico-resistenza. E poi un nuovo approccio alla farmacovigilanza. Dal 28 gennaio è finalmente applicato in tutti i Paesi dell’Unione europea il Regolamento (Ue) 2019/6 che abroga la precedente direttiva 2001/82/ CE. Per Ivo Claassen, responsabile della divisione di Medicina Veterinaria e vicedirettore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), le innovazioni sono tante e in questa intervista rilasciata ad AboutPharma Animal Health cerca di delinearne la portata.

Quali sono le principali novità del nuovo Regolamento (UE) 2019/6?

Il primo obiettivo del Regolamento è stabilire le norme, ridurre i vincoli amministrativi per aziende e autorità regolatorie, rendere disponibili di medicinali veterinari sul mercato, stimolare l’innovazione, lo sviluppo di nuovi o già esistenti prodotti, e rafforzare la risposta europea alla antibiotico-resistenza. Il Regolamento include delle specifiche regole per limitare il rischio dell’antibiotico resistenza negli animali. Era fortemente sentita l’esigenza di adottare una nuova regolamentazione allo scopo di tenere in conto la realtà del settore veterinario. In aggiunta, il Regolamento contiene degli elementi per favorire l’innovazione e la riduzione dei vincoli regolatori per le industrie di settore. In questo senso, la principale innovazione è che abbiamo una regolamentazione per i prodotti medicinali veterinari. Non è una direttiva. Ciò significa che in termini legali è applicabile in tutta l’Unione.

Dunque in che modo le nuove regole rafforzeranno la lotta contro l’antibiotico-resistenza?

La Regolamentazione 2019/6 insieme alla Regolamentazione 2019/4 sui medicinali (integrata dalla 2019/5) fornisce misure concrete per limitare l’antimicrobico-resistenza. Allo stesso tempo ciò di cui dobbiamo essere consapevoli è il necessario trattamento per gli animali che rimane valido. L’uso preventivo degli antibiotici è permesso solo in alcune circostanze. Per il mangime medicato si richiede una prescrizione medica valida solo per un breve periodo che non può contenere più di una sostanza antimicrobica. In più, gli antibiotici non possono essere usati preventivamente e questo è un altro passo in avanti. C’è il divieto d’utilizzo per promuovere la crescita e incrementare il rendimento. E l’uso di alcuni importanti antibiotici può essere ristretto o proibito per gli animali. La Commissione ha redatto una lista di antimicrobici che saranno riservati al trattamento di certe condizioni degli umani e i prodotti in questa lista non potranno essere usati mai in nessun animale. Anche questo è un importante miglioramento. La lista di antimicrobici che sarà riservata all’uso umano è importante perché è collegata all’importazione di animali o di produzioni animali da Paesi terzi fuori dall’Unione europea. Se infatti, in questi Paesi, è usato quell’antimicrobico nella filiera produttiva il prodotto non potrà essere importato. Negli ultimi dieci anni, inoltre, nell’Unione abbiamo raccolto dati sulle vendite di antimicrobici nella pratica veterinaria, in particolare per gli animali che producono cibo. È diventato obbligatorio per ogni Stato membro raccogliere dati sulle vendite e in futuro questo sarà esteso anche ai dati sull’uso degli antimicrobici, non solo sulle specie animali che producono cibo ma gradualmente per tutte le specie, anche per gli animali da compagnia. Per ultimo, è obbligatorio per l’Agenzia dare un contributo alla reportistica congiunta con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e il Centro europeo per la prevenzione il controllo delle malattie (Ecdc) ) sulla vendita e l’uso degli antimicrobici e dei farmaci veterinari e anche sulla situazione relativa allo sviluppo della resistenza agli antimicrobici, il cosiddetto rapporto “Jiacra”, pubblicato ogni tre anni dalle Agenzie, che mette insieme tutti i dati sia sugli umani che sugli animali nell’Ue.

In che modo verrà favorito l’accesso ai nuovi farmaci?

In senso stretto l’Agenzia non è responsabile dell’accesso a nuovi medicinali. Ciò che supportiamo è l’autorizzazione di nuovi farmaci e promuoviamo anche approcci innovativi allo sviluppo di medicinali. Importare medicinali veterinari da Paesi membri diventerà più semplice e anche i prodotti di Paesi terzi potranno essere usati a certe condizioni. In questo senso, più farmaci potranno diventare disponibili. In secondo luogo, una prescrizione che è stata data da un veterinario diventerà valida in tutta l’Unione, perciò una ricetta in Italia potrà essere usata anche in Olanda. Informazioni sui medicinali veterinari diventeranno disponibili nel database dell’Unione sui prodotti sviluppato ex novo, operativo dal 28 gennaio. Il database conterrà tutte le informazioni relative ai prodotti autorizzati nell’Unione. Penso che questo sia un importante passo in avanti perché permetterà di ricercare medicinali disponibili nell’Unione per curare specifiche malattie.

Cosa cambierà per la farmacovigilanza veterinaria?

Qui l’obiettivo era ridurre l’onere regolatorio e amministrativo per i detentori di autorizzazioni alla commercializzazione e per le autorità competenti nazionali. Stiamo cercando di semplificare, rimuovendo quelli che chiamiamo oneri non necessari nel sistema. Il principale cambiamento sarà che ci sposteremo da un approccio basato sul tempo, con report di aggiornamento sulla sicurezza annuale, a uno basato sui dati, sul rischio, riportando tutti gli eventi avversi, le cosiddette segnalazioni e specifiche avvertenze, che faremo quando gli eventi avversi saranno ritenuti capaci di influenzare l’analisi rischi/benefici. Ci concentreremmo per esempio sulle nuove sostanze o sui nuovi farmaci, dove ci si può attendere più eventi avversi da segnalare. Per gli altri prodotti ci sarà una reportistica annuale ma di base questo potrà essere e sarà un semplice esercizio di “spuntare la casella”. Una volta applicato questo approccio basato sul rischio, il driver sarà guardare all’impatto che ha sulla sicurezza per gli animali, per gli utenti, i consumatori o per l’ambiente. Inoltre stiamo costruendo sistemi di reportistica digitali che faciliteranno, si spera, una forte riduzione del carico di lavoro amministrativo per i detentori delle autorizzazioni alla commercializzazione e ciascuna Agenzia del farmaco dello Stato membro. La supervisione regolamentare può essere combinata a ispezioni di farmacovigilanza per verificare se i soggetti autorizzati alla commercializzazione hanno in piedi sistemi di raccolta dei segnali. Inoltre, sono previsti incontri con veterinari specializzati per evidenziare le specificità dei problemi di farmacovigilanza nel trattamento delle specie su cui stanno lavorando.