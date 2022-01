Mur-Ministero della Salute, pubblicate le Linee guida per le misure del piano complementare al Pnrr

Sono indirizzate ai soggetti che intendono candidarsi per partecipare agli investimenti previsti da queste due iniziative dedicate alla ricerca in ambito sanitario e allo sviluppo di un ecosistema innovativo della salute. I due ministeri competenti hanno stanziato rispettivamente 500 milioni e 437,40 milioni di euro

Pubblicate sul sito del Ministero dell’Università e della ricerca le Linee guida che contengono indicazioni chiave per accedere agli investimenti per due misure previste dal Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale e la realizzazione dell’ecosistema innovativo della salute. Le due iniziative, firmate congiuntamente dal ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, e della Salute, Roberto Speranza, sono indirizzate ai soggetti che intendono candidarsi per partecipare agli investimenti previsti dal Piano complementare al Pnrr.

Iniziative di ricerca per la salute

Nel dettaglio, l’Iniziativa A di competenza del Mur, chiamata “Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale” (abbreviata in “Iniziative di ricerca per la salute”) prevede il finanziamento di programmi di ricerca con l’obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure incluse quelle riabilitative. Sarà finanziata con 500 milioni di euro e verrà attuata attraverso quattro grandi iniziative, per le quali sono stati stanziati tra 75 e 150 milioni di euro ciascuna, per implementare progetti di robotica e strumenti digitali, monitoraggio a distanza, reingegnerizzazione dei processi, data mining.

Ecosistema innovativo della salute

L’Iniziativa B di competenza del ministero della Salute, chiamata “Ecosistema innovativo della salute”, mira a realizzare reti clinico-transnazionali di eccellenza per potenziare la ricerca biomedica nazionale, in grado di mettere in comune le competenze esistenti tramite tre macro-azioni: creazione di una rete di centri di trasferimento tecnologico; rafforzamento e sviluppo qualitativo e quantitativo degli hub life science per area geografica; realizzazione della fondazione Hub Antipandemico (APH), istituita dall’articolo 1, comma945 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la gestione e contrasto alle malattie infettive epidemiche/pandemiche che però non rientra nelle linee guida. Il ministero della Salute ha messo a disposizione in totale 437,40 milioni di euro (dai quali detrarre 337,40 milioni per l’Hub Anti-pandemico), per gli anni dal 2021 al 2026.

Inclusione di genere e territoriale

Le Linee guida definiscono gli elementi caratterizzanti delle due misure e indicano procedure e criteri di selezione che dovranno essere considerati nella definizione dei bandi di dettaglio. Per entrambe le misure, il 40 per cento degli investimenti verrà destinato alle otto regioni del Mezzogiorno, inoltre tutti i progetti, le iniziative e le manifestazioni di interesse dovranno coinvolgere e attrarre i giovani e comprendere un piano operativo per la promozione delle pari opportunità di genere, prevedendo che il 40 per cento del personale assunto a tempo determinato sia donna e che sempre il 40 per cento delle borse di dottorato vada alle ricercatrici.