Novo Nordisk Italia: Marco Salvini alla guida delle relazioni esterne

Sul curriculum 14 anni di esperienza nel settore farmaceutico e dei dispositivi. L’azienda, dove lavora dal 2019, l’ha nominato senior director external affairs

Marco Salvini è il nuovo senior director external affairs di Novo Nordisk Italia. Lo annuncia l’azienda danese in una nota. Toscano, 44 anni, ha maturato un’esperienza di 14 anni in diverse aziende di farmaci e dispositivi medici. “Sono entusiasta e lusingato per la fiducia che mi è stata concessa. Per me è motivo di grande orgoglio e responsabilità essere alla guida del dipartimento di External Affairs per una delle più importanti multinazionali leader a livello mondiale nella cura del diabete, obesità e patologie rare. Migliorare la qualità della vita delle persone, attraverso il valore dei nostri prodotti ed innovazione in tutto quello che noi facciamo, sarà alla base delle nostre priorità per i prossimi anni”, commenta Salvini.

Il percorso

Con una laurea in Biologia Molecolare conseguita all’Università di Siena e diversi master sul management nella salute, Salvini ha iniziato la sua carriera in Novartis nel 2005, inizialmente come product specialist in oftalmologia, fino a diventare key account manager. Poi è passato in Allergan, dove è rimasto per quattro anni, rivestendo ruoli manageriali in ambito market access e relazioni istituzionali. Prima di entrare in Novo Nordisk ha lavorato anche in Becton Dickinson. Nell’azienda danese è arrivato a novembre 2019 con la qualifica di regional sales manager per l’organizzazione Diabete sales. A luglio 2021 è stato nominato direttore Market access e Public affairs. Ora il nuovo incarico, riportando direttamente a Drago Vuina, general manager & Corporate vice president Novo Nordisk Italy.