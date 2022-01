Oncologia, AstraZeneca: “Coraggio e innovazione per guidare il cambiamento”

L’azienda punta alla leadership nel trattamento di quattro aree terapeutiche: tumore del polmone, dell’ovaio, della mammella e tumori ematologici, e guarda al futuro anche in nei tumori genitourinari e gastrointestinali grazie a recenti dati promettenti * IN COLLABORAZIONE CON ASTRAZENECA

Guidare un cambiamento rivoluzionario in oncologia. È questa la mission di AstraZeneca nell’area dei tumori, puntando alla leadership in quattro aree terapeutiche: tumore del polmone, ovaio, mammella e tumori ematologici. Grazie anche al supporto di sei piattaforme di ricerca, una in particolare (Tumor Drivers and Resistance) dedicata allo sviluppo di terapie che bloccano le mutazioni responsabili delle crescita tumorali e i meccanismi di resistenza che permettono alle cellule tumorali di sfuggire alla terapia, con l’obiettivo di migliorare la sopravvivenza.

La sfida di AstraZeneca

“Non è un compito facile e ne siamo consapevoli” ammette Mirko Merletti, Vice Presidente Oncology AstraZeneca (nella foto). “Richiede tanto impegno, impone di essere veloci e pronti al cambiamento, di ascoltare attentamente i bisogni dei pazienti e di tutti gli interlocutori del sistema. Richiede coraggio. Fortunatamente AstraZeneca è sulla strada giusta, forte di una pipeline che in poco tempo ha permesso di organizzarci con team dedicati per rispondere al meglio alle esigenze dei nostri stakeholders, costruendo un portfolio o per meglio dire un ventaglio di opportunità terapeutiche tra i più diversificati del settore”.

Una ricca pipeline di studi clinici

Al momento il programma di sviluppo dell’azienda comprende oltre 25 studi clinici riguardanti monoterapie e terapie di combinazione su diverse forme di tumori ematologici delle cellule B e più in generale la pipeline di studi copre quasi tutte le principali tipologie di cancro, molte difficili da trattare. “Il nostro impegno si articola sui tumori in undici diversi organi, tra cui il sangue” continua Merletti. “Siamo capofila in Italia nella ricerca clinica per il cancro al polmone e all’ovaio, con rispettivamente 22 e 12 studi in corso, al primo posto per crescita dell’incidenza di nuovi studi clinici avviati su totale nazionale e secondi per numero di nuovi studi clinici avviati”. Non solo, come spiega ancora Merletti, AstraZeneca ha attivato una decina di studi clinici di Fase 1 in Italia (tra studi in reclutamento e studi in fase di attivazione), sul tumore al polmone non a piccole cellule, tumore gastrico, tumori solidi e liquidi avanzati, tumore al seno, linfoma mantellare.

L’impegno nella ricerca clinica

Dare impulso alla ricerca è uno degli obiettivi della biofarmaceutica anglo-svedese che oggi si posiziona tra le aziende leader in Italia (al quarto posto in assoluto) per il contributo alle sperimentazioni cliniche. Nel 2020 nonostante l’impatto importante della pandemia da Covid-19, ha coinvolto nei suoi studi clinici 200 centri in dieci Regioni e anche, attraverso il sostegno alla ricerca indipendente, ha raggiunto oltre 20mila pazienti in più di 14 Regioni con l’attivazione di oltre 80 nuove sperimentazioni. Sempre nel 2020, gli investimenti in ricerca clinica in Italia sono stati pari a circa 24 milioni di euro, con l’obiettivo di raddoppiare la cifra nel 2023.

L’impegno nelle target therapies

Astrazeneca è anche un’azienda impegnata da sempre nella diagnostica, con un dipartimento interamente dedicato. Ancora di più oggi, la conoscenza di specifiche caratteristiche molecolari di un tumore e la possibilità agire su di esse permette di lavorare in maniera più selettiva sulla malattia e mettere in atto quella medicina di precisione da sempre focus dall’azienda. “Abbiamo lavorato allo sviluppo di piattaforme diagnostiche di testing sul territorio nazionale come AZFastNet, oggi riferimento unico nel Paese per il Servizio sanitario nazionale e la comunità scientifica nell’ambito della medicina di precisione in oncologia e dei dati genetici” precisa Merletti.

La piattaforma AZFastNet

La piattaforma è stata sviluppata con l’obiettivo di rendere più agevole e diffuso l’accesso ai test di diagnosi molecolare e favorire un approccio multidisciplinare alla prevenzione e al trattamento dei tumori. Attraverso essa i centri oncologici possono entrare in contatto con laboratori di diagnostica altamente qualificati per richiedere in modo semplice e diretto l’esecuzione dei test per la determinazione dello stato mutazionale dei geni BRCA1/BRCA2 (per il tumore della mammella e dell’ovaio) ed EGFR (per il tumore del polmone).

Dalla diagnostica una rivoluzione in oncologia

“L’oncologia di precisione ha rivoluzionato l’approccio alla diagnosi e alla terapia dei tumori” sottolinea Merletti. “Grazie alla diagnostica siamo in grado di identificare i pazienti con più probabilità di beneficiare di un particolare trattamento e, al contempo, è uno strumento utile di prevenzione e screening che consente di scoprire quali siano le persone ad alto rischio di sviluppare una patologia oncologica. Ma gli strumenti che ci permettono progressi importanti devono essere accessibili a tutti. Per questo, negli anni abbiamo lavorato allo sviluppo di piattaforme diagnostiche di testing sul territorio nazionale come AZFastNet” conclude Merletti che ricorda anche come in Campania sia partito un progetto pilota di AZFastNet in ematologia, nato dalla raccolta dei bisogni dei clinici campani. L’obiettivo in questo caso è facilitare l’identificazione di fattori prognostici e quindi adottare la scelta terapeutica più opportuna per il paziente.

