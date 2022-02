Covid-19, Fda dà l’approvazione definitiva a Spikevax

L'Agenzia del farmaco statunitense ha superato l'uso in emergenza del vaccino mRna Moderna e ha rilasciato la Biologics license application (Bla) definitiva per la prevenzione del coronavirus in persone dai 18 anni in su

Il vaccino anti Covid-19 mRna Spikevax di Moderna ha ricevuto l’approvazione completa dalla Food and drug administration (Fda). L’Agenzia del farmaco statunitense ha rilasciato la Biologics license application (Bla) per Spikevax per la prevenzione del Covid-19 in persone dai 18 anni in su. L’approvazione è basata su una documentazione completa di dati di efficacia e sicurezza, a circa sei mesi dalla seconda dose.

Via libera definitivo

La licenza completa di Spikevax negli Stati Uniti si unisce ora a quella in Canada, Giappone, Unione Europea, Regno Unito, Israele e altri paesi, dove è stata approvata anche l’indicazione adolescenziale. In complesso sono state spedite circa 807 milioni di dosi di vaccino Covid-19 di Moderna a livello globale nel 2021 (il 25% delle quali in Paesi a basso e medio reddito). L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) già un anno fa ha raccomandato il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) subordinata a condizioni per il vaccino Covid-19 Moderna per la prevenzione della malattia da coronavirus 2019 nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni. Significa che l’ente per i prossimi due anni continuerà a monitorare da vicino il vaccino anti Covid, ma autorizza formalmente l’uso di tutti i lotti.

Le prove scientifiche

La Fda ha basato la sua decisione sulla totalità delle prove scientifiche condivise dalla società, compresi i dati di follow-up dello studio di Fase 3 COVE che mostravano un’elevata efficacia e una sicurezza circa sei mesi dopo la seconda dose. Moderna ha anche presentato i dati di produzione e impianti richiesti dalla Fda per la licenza.

Pietra miliare per Moderna

Stéphane Bancel, chief executive officer di Moderna ha espresso soddisfazione per l’approvazione Fda: “Il nostro vaccino Covid-19 è stato somministrato a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, proteggendo le persone dall’infezione da Covid-19, dall’ospedalizzazione e dalla morte. La totalità dei dati del mondo reale e la BLA completa per Spikevax negli Stati Uniti riafferma l’importanza della vaccinazione contro questo virus. Si tratta di una pietra miliare nella storia di Moderna, poiché è il nostro primo prodotto a ottenere la licenza negli Stati Uniti”.

Superata la Eua

Il vaccino Covid-19 di Moderna era disponibile con l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) negli Stati Uniti, dal 18 dicembre 2020. L’Eua consente l’uso di prodotti medici in caso di emergenza per diagnosticare, trattare o prevenire gravi o malattie o condizioni potenzialmente letali durante un’emergenza sanitaria pubblica dichiarata quando non ci sono alternative adeguate, approvate e disponibili. La dose di richiamo del vaccino Moderna Covid-19 (al livello di 50 μg) è sempre autorizzata per l’uso di emergenza negli Stati Uniti, per gli adulti di età pari o superiore a 18 anni. La terza dose (al livello di dose di 100 μg) è autorizzata in Usa per l’uso di emergenza negli individui immunocompromessi di età pari o superiore a 18 anni che hanno subito un trapianto di organi solidi o a cui sono state diagnosticate condizioni considerate avere un livello equivalente di immunocompromissione. Con questa nuova approvazione la Fda ha disposto l’immissione in commercio dello Spikevax in maniera analoga a quanto avviene per tutti gli altri farmaci, non più soltanto in situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo.