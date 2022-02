Mastocitosi sistemica aggressiva, semaforo verde di Ema all’uso di avapritinib

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco ha adottato un parere positivo raccomandando di estendere l'attuale indicazione del farmaco includendo il trattamento come monoterapia dei pazienti adulti per differenti tipologie di Asm

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco ha adottato un parere positivo raccomandando di estendere l’attuale indicazione di avapritinib per includere il trattamento come monoterapia dei pazienti adulti con mastocitosi sistemica aggressiva (Asm), mastocitosi sistemica con una neoplasia ematologica associata (Sm-Ahn) o leucemia mastocitaria (Mcl), dopo almeno una terapia sistemica.

Collaborazione duratura

“Il parere positivo del Chmp è il risultato di quasi un decennio di collaborazione con la comunità della mastocitosi sistemica e dell’impegno volto a rendere disponibile una terapia trasformativa per trattare e gestire questa malattia rara e pericolosa per la vita”, ha detto Becker Hewes, chief medical officer di Blueprint Medicines. “Questo annuncio porta i pazienti con la forma avanzata di mastocitosi sistemica in Europa un passo più vicino all’accesso ad avapritinib, la prima terapia di precisione specificamente disegnata per colpire selettivamente la causa primaria della loro malattia. Blueprint Medicines rimane impegnata a migliorare i risultati per i pazienti che vivono con la mastocitosi sistemica in tutto il mondo”.

Terapie di precisione

“I pazienti di tutta Europa sono in attesa di opzioni di trattamento innovative per la mastocitosi sistemica avanzata, che è associata a danni d’organo dovuti alla proliferazione dei mastociti e a scarsi risultati di sopravvivenza”, ha detto Andreas Reite, Centro per le neoplasie mieloproliferative, Facoltà di medicina di Mannheim. “Una terapia di precisione associata ad un’azione potente e selettiva sulla mutazione KIT D816V offre la prospettiva di cambiare il decorso della malattia e trasformare il trattamento dei pazienti per stabilire un nuovo standard di cura in Europa”.

In attesa del parere della Commissione

L’opinione del Chmp sarà ora esaminata dalla Commissione europea, che ha il potere di concedere e modificare le autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali nell’Unione Europea. Una decisione finale sulla domanda di estensione delle indicazioni di avapritinib è prevista per l’inizio di Aprile 2022.

Gli studi

Il Chmp ha basato la sua opinione sui risultati dello studio di Fase 1 Explorer e dello studio di Fase 2 Pathfinder in cui avapritinib ha mostrato un’efficacia clinica duratura nei pazienti con mastocitosi sistemica in fase avanzata, in tutti i sottotipi di malattia, ed è risultato generalmente ben tollerato. Questi due studi, che hanno arruolato circa 150 pazienti con un follow-up fino a quattro anni, rappresentando il più grande set di dati raccolto nella mastocitosi sistemica avanzata, sono stati recentemente pubblicati su nature medicine.

Il farmaco

Avapritinib è un inibitore delle chinasi approvato dalla Commissione Europea come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali gastrointestinali (Gist) non resecabili o metastatici che presentano la mutazione del recettore alfa del fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGFRA) D842V. Il farmaco è approvato anche negli Stati Uniti per il trattamento di adulti con GIST non resecabile o metastatico che presentano una mutazione dell’esone 18 di PDGFRA, incluse le mutazioni PDGFRA D842V, e per il trattamento di adulti con SM avanzata, incluse SM aggressiva (ASM), SM-AHN e leucemia mastcellulare (Mcl).

Il farmaco è anche approvato nella Cina continentale per il trattamento di adulti con GIST non resecabile o metastatico che presentano una mutazione dell’esone 18 di PDGFRA, incluse le mutazioni PDGFRA D842V, e a Hong Kong e Taiwan per il trattamento di adulti con GIST non resecabile o metastatico che presentano una mutazione PDGFRA D842V. Avapritinib non è approvato per il trattamento di qualsiasi altra indicazione in Europa, negli Stati Uniti o in Cina, o per qualsiasi altra indicazione in qualsiasi altro paese da parte di qualsiasi altra autorità sanitaria.