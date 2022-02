Microscopia crioelettronica, Leaps by Bayer tra i finanziatori di Gandeeva: round da 40 milioni

Dopo il recente investimento in Cellino Biotech, il fondo di venture capital dell'azienda farmaceutica tedesca guida, insieme con Lux Capital, il finanziamento della società biotech canadese proprietaria di una piattaforma peer-to-peer basata su Cryo-Em e machine learning

L’azienda biotecnologica Gandeeva Therapeutics ha chiuso un finanziamento di serie A di 40 milioni di dollari per lo sviluppo di nuove terapie basate sull’imaging di precisione delle interazioni tra proteine e farmaci. Il team di investitori è guidato da Lux Capital e Leaps by Bayer (il fondo di venture capital di Bayer) con la partecipazione di Obvious Ventures, Amgen Ventures, Amplitude Ventures e Air Street Capital. Di recente Leaps by Bayer ha investito in un’altra startup biotech, Cellino Biotech.

La tecnologia Cryo-Em

L’azienda biotech canadese sviluppa una piattaforma pioneristica che sfrutta l’intelligenza artificiale e la microscopia crioelettronica (Cryo-Em) per esaminare le interazioni proteina-farmaco nello sviluppo di nuove terapie. I fondi serviranno per fare passi avanti nella piattaforma end-to-end che combina previsione e sperimentazione per consentire scoperte nella medicina di precisione, visualizzando e analizzando le interazioni proteina-farmaco a una velocità senza precedenti e con dettagli atomici.

Il funzionamento delle proteine

La piattaforma proprietaria di Gandeeva combina tecnologie altamente innovative attraverso la biochimica, la biologia strutturale, l’imaging e l’apprendimento automatico per caratterizzare le interazioni proteina-farmaco a livello atomico, tutte progettate per fornire nuove informazioni sul targeting della funzione proteica. “Da decenni sappiamo – ha commentato Sriram Subramaniam, fondatore e ceo di Gandeeva Therapeutics – che la comprensione del linguaggio con cui le proteine si ripiegano e funzionano nel contesto nativo della cellula è fondamentale per decifrare la biologia. La funzione proteica alterata è implicita in quasi tutte le malattie. Gandeeva si sforza di svelare questi misteri andando oltre i recenti sviluppi nella tecnologia Cryo-EM e negli approcci alla biologia strutturale basati sull’intelligenza artificiale, integrando queste tecnologie nella sua piattaforma pionieristica. Sono entusiasta di guidare un team interdisciplinare e diversificato di biologi, chimici, microscopisti e ingegneri per raggiungere questa missione condivisa”.

Migliorare la progettazione di farmaci

Dopo il recente investimento in Cellino Biotech, Leaps by Bayer entra anche nella biologia strutturale partecipando al round di finanziamento di Gandeeva. “Siamo entusiasti della piattaforma di Gandeeva – ha commentato Jürgen Eckhardt, head of Leaps by Bayer – ed è possibile combinare previsione e sperimentazione per ottimizzare la progettazione di farmaci visualizzando le interazioni proteina-farmaco e analizzandole a livello di atomi, con una velocità senza precedenti. La ricerca Gandeeva è in linea con la nostra ambizione di trasformare la salute con i dati, consentendo scoperte nella medicina di precisione e oltre”.