Community health, Fondazione Johnson & Johnson e Ashoka lanciano un contest in otto Paesi Ue

Con "Reimagining Community Health Challenge” sono stati messi in palio dei grant da cinquanta mila euro per sostenere i progetti volti a valorizzare il benessere, la prevenzione e la cura delle persone, presentati da imprenditori sociali che operano nel campo della salute delle comunità. Candidature aperte fino al 28 febbraio

Un contest europeo per premiare le migliori pratiche innovative nel campo della salute delle comunità e dei territori in Europa. Johnson & Johnson Foundation, in collaborazione con Ashoka, ha lanciato “Reimagining Community Health Challenge” mettendo in palio dei grant da cinquanta mila euro per sostenere i progetti volti a valorizzare il benessere, la prevenzione e la cura delle persone, presentati da imprenditori sociali che operano nel campo della salute delle comunità.

Gli obiettivi

L’obiettivo della Fondazione J&J e di Ashoka, il network mondiale di imprenditori sociali, è di individuare pratiche innovative nel settore della Community health in tutta Europa e progetti in grado di migliorare il benessere fisico e psicologico di uno specifico gruppo di persone o territorio, facilitando l’accesso alle cure e garantendo una migliore governance e capacità di azione della comunità.

Contest in 8 Paesi

Il contest è stato lanciato contemporaneamente in otto Paesi: Regno Unito, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Spagna, Svizzera e Italia. È rivolto a imprenditori sociali, che operano nel settore pubblico e privato e ad organizzazioni non profit, profit o ibride registrate o che stanno lavorando in Europa. Le candidature sono aperte fino al 28 febbraio 2022 ed è possibile inviare le proprie proposte in inglese attraverso il sito dedicato. Il 31 marzo saranno annunciati i progetti semifinalisti, mentre a giugno verranno decretati gli otto vincitori.

Il grant in palio

I vincitori del contest, uno per ognuno degli otto Paesi partecipanti, riceveranno un grant di cinquanta mila euro e avranno la possibilità di intraprendere un percorso di tre anni con la Johnson & Johnson Foundation al fine di costruire un network che possa creare un cambiamento sistemico in tutta Europa.