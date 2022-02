Riabilitazione pavimento pelvico, Zcube (Zambon) investe 100 mila euro nella startup canadese Hyivy

Hyivy Health opera in un’area alla frontiera tra tecnologia e cura delle malattie esclusivamente femminili. L’investimento fa parte di un round pre-seed da 1,2 milioni di dollari canadesi recentemente annunciato

Zcube, research venture del gruppo, ha annunciato l’investimento di 100 mila euro nella startup canadese early stage Hyivy Health che sta mettendo a punto un dispositivo smart per la riabilitazione del pavimento pelvico. L’investimento, riporta una nota del Gruppo, che fa parte di un round pre-seed da 1,2 milioni di dollari canadesi recentemente annunciato dalla startup femtech, è stato portato a termine grazie alla sinergia con Hth – Health technology holding, società di investimenti privata che integra le attività di scouting di Zcube con una partecipazione diretta in startup early stage nelle scienze della vita.

Hyivy, in quale mercato opera

Hyivy Health è una startup che opera in un’area particolare del mondo femtech, alla frontiera tra tecnologia e cura delle malattie esclusivamente femminili, che nell’ultimo periodo sta vivendo una fase molto vivace della sua crescita. Il mercato, infatti, potrebbe più che raddoppiare dai 22,5 miliardi di dollari del 2020 a più di 65 miliardi di dollari entro il 2027 (Dati global market insights).

Come è nata

Fondata nel 2020, Hyivy Health è stata creata dall’imprenditrice canadese Rachel Bartholomew dopo che nel 2019 le è stato diagnosticato un tumore al collo dell’utero. A seguito del suo recupero e alla mancanza di cure olistiche per la salute pelvica per se stessa e per le migliaia di donne con cui è entrata in contatto attraverso gruppi di supporto online, Bartholomew si è resa conto di quanto la salute delle donne fosse trascurata. Quella al collo dell’utero è, infatti, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quarta causa di cancro più comune tra le donne di tutto il mondo che ha colpito nel 2018 circa 570mila persone, di cui 311mila sono morte. Inoltre, la World health organization nel novembre 2020 ha annunciato un programma per sradicare completamente la malattia entro il 2030.

L’impegno di Zambon

“Sin dalla sua partecipazione alla quarta edizione del nostro programma Open accelerator nel 2020, il potenziale di questa innovativa startup ci è sembrato di grande interesse. Crediamo molto in Hyivy Health e siamo lieti che Zcube – Zambon research venture faccia parte di questo emozionante viaggio. Continueremo a sostenere Rachel Bartholomew e tutto il team nella loro missione di migliorare la salute delle donne” ha dichiarato Elena Zambon, Presidente di Zambon e ideatrice dell’Open Accelerator di Zcube.